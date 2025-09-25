La Asociación de Músicos de Puerto Real se desvincula del festival Rock D’akí 2025

La Asociación de Músicos de Puerto Real ha anunciado oficialmente que no formará parte de la organización del festival Rock D’akí en su edición de 2025, una decisión que califican de “importante y meditada”, tras años de implicación y trabajo en este evento considerado un referente para la escena musical local.

Una decisión marcada por la falta de medios

Según explica la asociación en su comunicado, la renuncia se debe a varios factores que han hecho “inviable nuestra participación en las condiciones deseadas”. Entre ellos destacan:

La incertidumbre laboral en el Ayuntamiento , que en los últimos meses ha generado un clima de inestabilidad y dificultades en la planificación de eventos de gran envergadura.

Un presupuesto insuficiente , tanto en la edición de 2024 como en la prevista para 2025, que impide alcanzar la calidad y el alcance que el festival merece.

Problemas aún pendientes de la pasada edición, que arrastran cuestiones organizativas y logísticas sin resolver.

“El trabajo de todo un año se ve reducido a un tercio de lo que pudo ser, y eso es algo que, como asociación, no podemos permitir que siga ocurriendo”, señalan en la nota de prensa.

Reconocimiento al Ayuntamiento y apuesta por el futuro

Pese a la desvinculación, la asociación subraya que valora la disposición y colaboración del actual equipo de gobierno, recordando que algunas de las dificultades no dependen directamente de ellos.

La entidad insiste en que su misión es dignificar la música y el trabajo de los músicos, y que en las circunstancias actuales no pueden garantizar un festival a la altura del talento local y del público que lo respalda.

Un compromiso con la cultura musical puertorrealeña

En su comunicado, la Asociación de Músicos de Puerto Real agradece al Ayuntamiento y a todos los que han apoyado el Rock D’akí en ediciones anteriores, expresando su deseo de que en el futuro existan “las condiciones adecuadas para que este festival vuelva a brillar con la fuerza que lo caracteriza”.

Mientras tanto, anuncian que seguirán trabajando en dinamizar la cultura musical de la localidad, organizando eventos que fomenten el talento y promuevan un ambiente de estabilidad y crecimiento para la música en Puerto Real.