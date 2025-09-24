Vicente Fernández (PP): «Montilla es un incapaz que quiere boicotear el futuro de Puerto Real con su oportunismo político»

El portavoz del Grupo Popular Municipal y presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha respondido con contundencia a las declaraciones de José Antonio Montilla, concejal de Urbanismo por la Confluencia, tras la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a Puerto Real con motivo de la inauguración del Centro de Fabricación Avanzada (CFA).

Fernández ha lamentado que “el señor Montilla siga empeñado en buscar protagonismo donde no lo merece, intentando boicotear desde dentro al propio gobierno local con iniciativas infames y sin aportar soluciones reales a los problemas de Puerto Real”.

El dirigente popular ha recordado que Montilla “ni ha sido capaz de sacar adelante las viviendas de VPO que tanto necesita nuestro municipio, ni mucho menos de garantizar que la EPSUVI cumpla con su cometido en proyectos como los de Sancho Dávila, algo que en épocas pasadas sí se hacía”. En este sentido, ha advertido que “mientras el concejal de Urbanismo se dedica a criticar la visita de Juanma Moreno, el estado de los polígonos industriales es infame, lleno de suciedad y restos de obras, reflejo de su mala gestión”.

Para Fernández, resulta “incomprensible que desde la Confluencia se intente desacreditar una visita que supone inversión, empleo e innovación para Puerto Real. Mientras ellos critican, el Gobierno andaluz cumple con hechos tangibles que sitúan a nuestra ciudad en el mapa del desarrollo industrial y tecnológico”.

«Intereses partidistas y personales»

“El CFA es fruto del trabajo de la Junta de Andalucía durante años, no del señor Montilla ni de su partido. Es una apuesta clara por el futuro de nuestros jóvenes, por la diversificación de la economía y por la creación de empleo estable y cualificado. Es lamentable que alguien quiera eclipsar un bien para Puerto Real solo por intereses partidistas y personales”, ha subrayado.

El portavoz popular también ha preguntado a Montilla “qué pasa con la zona paralizada de Entrevías, o por qué ninguna empresa ha venido a instalarse en Puerto Real bajo su gestión, mientras otras se marchan a municipios vecinos como El Puerto. Esa es la verdadera radiografía de su labor al frente del área de Urbanismo”.

«Que deje de ser una sombra manejada»

Asimismo, Vicente Fernández ha querido dejar claro que “el Partido Popular de Puerto Real trabaja cada día para reclamar más recursos en sanidad, educación y servicios públicos. Siempre estaremos vigilantes para que las inversiones lleguen a nuestra ciudad, pero también seremos responsables al reconocer los avances cuando se materializan”.

Finalmente, el portavoz ha instado a Montilla a que “deje de ser la sombra de Aurora Salvador y el vocero de Antonio Romero e Iván Canca, quienes lo manejan en la sombra”. Y ha concluido: “Si no es capaz de hacer algo productivo por Puerto Real, lo mejor que puede hacer es apartarse”.