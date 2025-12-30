8.6 C
Puerto Real
El PSOE Puerto Real hace balance de un año marcado por «la parálisis municipal» y reivindica «una alternativa seria para la ciudad»

El PSOE de Puerto Real ha realizado un balance político del año 2025, en el que denuncia «la falta de rumbo, la inacción y la pérdida continuada de oportunidades que ha sufrido el municipio como consecuencia del desgobierno del Ayuntamiento encabezado por Aurora Salvador y la confluencia con Adelante Andalucía».

Los socialistas consideran que 2025 «ha sido un año desperdiciado para Puerto Real, con una gestión municipal incapaz de dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía en materias clave como empleo, servicios públicos, turismo, deporte o infraestructuras».

«Puerto Real no puede permitirse seguir instalada en la improvisación permanente y en la parálisis institucional que hemos vivido durante este año. Mientras el Ayuntamiento ha estado bloqueado, desde el PSOE hemos trabajado, denunciado y proponiendo alternativas reales para defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas», ha afirmado el secretario general y portavoz socialista, Carlos Salguero.

Desde el PSOE de Puerto Real destacan que, «frente a la inacción municipal, el Gobierno de España ha impulsado medidas y proyectos que sí han tenido un impacto positivo en la ciudad, como las mejoras en movilidad, el refuerzo de derechos sociales o el respaldo a inversiones estratégicas». Asimismo, la agrupación socialista ha reforzado su trabajo orgánico y político, «consolidando un proyecto sólido, cercano y preparado para gobernar, con una oposición firme pero constructiva durante todo el año».

«Cuando el PSOE gobierna, se nota, y cuando está en la oposición, también. Hemos estado donde había que estar: defendiendo a Puerto Real, señalando los errores del gobierno local y demostrando que hay otra forma de gestionar, con seriedad, compromiso y ambición por el futuro de esta ciudad. Puerto Real merece mucho más de lo que ha tenido en 2025 y, desde el PSOE vamos a seguir trabajando para ofrecer esa alternativa», ha finalizado Salguero.

FUENTE: PSOE Puerto Real

Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

