Aurora Salvador destaca «un ejercicio de consolidación que sienta las bases para el impulso de 2026 en Puerto Real»

La alcaldesa de Puerto Real ha presentado hoy el balance de gestión del año 2025 en un encuentro informativo con medios de comunicación, destacando «un ejercicio de consolidación que sienta las bases para el impulso de 2026».

«El Consistorio cierra el año con una reducción de la deuda municipal de 43 millones de euros, a los que se suman otros 30 millones de deuda liquidada en la empresa pública EPSUVI, permitiendo el desbloqueo de proyectos de vivienda pública como la reforma de los 14 inmuebles en la Cruz de la Degollada. Este saneamiento permite diseñar un presupuesto para el próximo año que crece en 8 millones de euros para reforzar los servicios básicos».

«Esta solvencia económica, sumada a la gestión de los fondos europeos FEDER mediante la estrategia EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local), garantiza el desarrollo del Plan PAI ‘Puerto Real Ciudad Viva’. Bajo este plan se engloban actuaciones fundamentales como la construcción de 23 viviendas de VPO, la rehabilitación de las viviendas de Lazareto (con mejoras energéticas y de sostenibilidad), la segunda fase del mercado de abastos, la culminación de las obras del Teatro Principal, la recuperación del IMPRO o la cesión de la Bodega Campuzano a la Universidad de Cádiz».

En el repaso a la gestión de la plantilla municipal, Aurora Salvador ha detallado «la estabilización de 42 plazas para convertir empleo temporal en fijo y la culminación de la negociación del nuevo convenio colectivo y el acuerdo regulador, que sustituyen a los de 1996. También se han desarrollado las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023, las primeras convocadas en década y media, junto a la aprobación de la primera ordenanza municipal de ayudas de emergencia social para ofrecer un marco transparente en la atención a las familias».

«Durante el año se han redactado los planes de emergencia territorial, de incendios forestales y maremotos, además del plan local de salud, el de arbolado, el de pacificación de entornos escolares, el estratégico de subvenciones y el plan corresponsal con sus campamentos de verano. En materia urbana, el plan extraordinario de limpieza ha triplicado su presupuesto, ejecutándose de forma paralela a las mejoras en parques infantiles, acerados, calzadas y la recuperación de la playa de los Espigones y la reforestación del Parque Natural de Las Canteras junto a la participación ciudadana».

«De forma adicional, la gestión de 2025 incluye la mejora de espacios culturales como el Centro Rosa Butler, el Teatro Principal y la caseta municipal, la adhesión al Área Andaluza de Teatro y la apertura de un nuevo vivero de empresas. Se ha mantenido el impulso a la creación de grupos motores de juventud y mayores, así como el mantenimiento de centros educativos e instalaciones deportivas».

«De cara al próximo año 2026, el Ayuntamiento proyecta un presupuesto con un incremento de 8 millones de euros. Entre las grandes novedades para el nuevo ejercicio destacan la ejecución de la segunda fase de la plaza de abastos, la finalización de las obras de la Casa de las Columnas y la puesta en marcha de un plan para el pabellón municipal para analizar su rehabilitación. Estas inversiones permitirán además que EPSUVI gestione un parque de vivienda, duplicar el mantenimiento de parques y jardines, sumar 1.600.000 euros a limpieza viaria y 500.000 euros para el arreglo de acerados y calzadas».

«Ha sido un año complicado pero esencial para sentar las bases del futuro de Puerto Real. Hemos trabajado con esfuerzo para consolidar nuestras cuentas y servicios, y confiamos en que los ciudadanos valoren este impulso que nos permitirá culminar grandes proyectos en 2026», ha concluido la alcaldesa.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real