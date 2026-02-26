Puerto Real conmemora el Día de Andalucía

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado los actos con motivo del Día de Andalucía, que este año contará con una actividad previa y un acto central en la Plaza de Jesús.

Como antesala del 28-F, el viernes 27 de febrero se celebrará una conferencia en el Centro Cultural San José, a partir de las 19:00 horas, titulada ‘Pasado, presente y futuro de las hablas andaluzas. Algunos apuntes de Puerto Real’.

La ponencia estará a cargo de la puertorrealeña, Margarita Fernández González, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y secretaria del Observatorio de las Hablas Andaluzas de la Universidad de Cádiz. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

El sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, la programación se trasladará a la Plaza de Jesús, donde tendrá lugar el acto institucional. El evento incluirá la lectura de textos de la cultura andaluza, el izado de la bandera de Andalucía y la actuación de la comparsa ‘La Conexión’, que aportará el toque musical a la jornada.

