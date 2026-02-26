17.1 C
Puerto Real
Puerto Real conmemora el Día de Andalucía

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado los actos con motivo del Día de Andalucía, que este año contará con una actividad previa y un acto central en la Plaza de Jesús.

Como antesala del 28-F, el viernes 27 de febrero se celebrará una conferencia en el Centro Cultural San José, a partir de las 19:00 horas, titulada ‘Pasado, presente y futuro de las hablas andaluzas. Algunos apuntes de Puerto Real’.

La ponencia estará a cargo de la puertorrealeña, Margarita Fernández González, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y secretaria del Observatorio de las Hablas Andaluzas de la Universidad de Cádiz. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.

El sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, la programación se trasladará a la Plaza de Jesús, donde tendrá lugar el acto institucional. El evento incluirá la lectura de textos de la cultura andaluza, el izado de la bandera de Andalucía y la actuación de la comparsa ‘La Conexión’, que aportará el toque musical a la jornada.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

