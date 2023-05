El PSOE alude a la responsabilidad para aprobar el Presupuesto Municipal de 2023

A raiz de las críticas de Izquierda Unida y Podemos a cuenta de la convocatoria de un Pleno Extraordinario previsto para este jueves, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado los presupuestos para el ejercicio 2023, en donde los ingresos ascienden a la cantidad de 37.523.866,00.- euros, lo que supone un incremento respecto del ejercicio 2022, del 3,62%, habiéndose tenido en consideración lo establecido en el apartado 4.a, del artículo 45, del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre. Los gastos 2023, ascienden a la cantidad de 37.423.106,00.- euros, lo que supone un incremento respecto del ejercicio 2022, del 3,94%.

“Resultaría irresponsable, políticamente y para el conjunto del pueblo de Puerto Real, no aprobar un Presupuesto que contempla la cantidad de 1.311.638,00.- euros, más de ingresos con respecto al Presupuesto 2022, y 1.470.585,00 más de gastos con respecto al Presupuesto 2022. Luego, si hubiera un hipotético cambio de gobierno local, quienes gobiernen pueden hacer todas las modificaciones presupuestarias que estimen oportunas para darle cobertura a sus objetivos, partiendo con 1.311.638,00.- euros, más de ingresos, que no tendrán si parten ustedes del Presupuesto prorrogado, por lo que no existen argumento negativos contra este texto” asegura el edil de hacienda, Rufino Morillo.

PUBLICIDAD

Apuntan desde el PSOE que “el fondo de contingencia, asciende en estos presupuestos a la cantidad de 338.764 euros, lo que supone un incremento del 5,8637%, respecto del ejercicio 2022, además las inversiones reales, para la creación de infraestructuras en el municipio, adquisición de bienes de capital, que ascienden en este texto a la cantidad de 2.132.001,00 euros, lo que supone un incremento del 226,384%, respecto del ejercicio 2022, dejando patente el empeño del gobierno de Amaya para seguir mejorando cada rincón de Puerto Real”.

“Estos presupuestos llevan meses negociandose con la oposición, y se han recogido la mayoria de sus propuestas. Especialmente es curioso el caso de AxSi, a este grupo se le han aceptado todas sus propuestas incluso con una mayor cuantía sobre las que solicitaban, por lo que no comprendemos su voto en contra”, argumentaba el señor Morillo.

“Se presentan por tanto, unas cuentas muy reales, adecuadas a la situación de nuestro municipio, que mejoran las barriadas, mejoran los servicios públicos, en políticas sociales, y más inversiones, y por supuesto cumplen estrictamente con la ley”, finalizan desde el PSOE.

FUENTE: PSOE Puerto Real