Izquierda Unida recrimina que Amaya “quiera aprobar los Presupuestos de 2023 en campaña electoral”

Izquierda Unida Puerto Real ha lamentado que, en plena Campaña Electoral de las Elecciones Municipales 2023, “con prisas y a deshora”, el Ayuntamiento de Puerto Real haya convocado un Pleno Extraordinario para, entre otras cuestiones como las designaciones y distinciones del Día de la Villa 2023 así como festivos locales para el 2024, llevar la propuesta inicial de presupuestos para el año 2023. “La actual alcaldesa ha convocado una Comisión Informativa de cara a la celebración de un Pleno para aprobación de los presupuestos del año en curso, propuesta a la que Izquierda Unida se ha manifestado contraria”, señalan.

“Resulta de todo punto improcedente presentar ahora los presupuestos. Es una muestra de irresponsabilidad a escasos días de las elecciones, de las que saldrá un nuevo gobierno que deberá ser quien desarrolle la política económica y un punto de desesperación por utilizar de forma partidista el presupuesto en plena campaña electoral. Es una falta de respeto a la voluntad de la mayoría de los concejales y concejalas puesta de manifiesto en las Comisiones Informativas por sus representantes. Expone a la luz su constante falta de capacidad para el diálogo y la negociación, presentando un proyecto no consensuado en el que sólo han admitido alguna propuesta de forma parcial”, prosiguen.

“Resulta por demás significativo que, para aprobar el informe, la actual alcaldesa haya tenido que recurrir al voto de calidad, de lo que se desprende una notable falta de consenso, no solo con Izquierda Unida, sino con el conjunto de la Corporación”, recuerdan.

“No se entienden las prisas ya que, cabe recordar, los presupuestos referentes al año 2022 se aprobaron en el mes de octubre y entraron en vigor en noviembre y que ya en el mes de diciembre del pasado año la Alcaldesa pidió urgentemente las propuestas, y los distintos grupos municipales las enviaron para que los correspondientes a 2023 pudieran ir a pleno en los primeros meses del año y, sin embargo, la actual alcaldesa no tuvo la diligencia necesaria para hacerlo“, comentan.

“No nos convencen las excusas presentadas por la alcaldesa: Por una parte, el pago de las nóminas no depende del nuevo presupuesto, ya mientras no haya nuevo, se considera prorrogado el presupuesto anterior. Percibimos en esta actitud más bien un eco de amenaza que resulta inaceptable además de faltar a la verdad. No tiene sentido amenazar al personal municipal, máxime cuando todos ellos saben y sabemos todas que el pago las nóminas no depende del presupuesto. Los presupuestos podrán aprobarse en los próximos meses, si así lo consideran quienes formen parte de la nueva corporación y, aun así, podríamos tenerlos antes que los del año pasado”, declaran.

“Estas urgencias que parecen haberle acometido al actual equipo de gobierno tienen toda la apariencia de obedecer a otros móviles y objetivos; La falta de confianza en sus propios resultados electorales, la búsqueda de unos minutos en escena (que no de gloria) en plena campaña electoral o, lo que es peor, la intención de cargar al futuro gobierno municipal con unos presupuestos elaborados a su medida. Finalmente, consideramos que el presupuesto presentado es manifiestamente mejorable desde el punto de vista social, y es nuestra voluntad mejorarlo en beneficio de la ciudadanía”, finalizan.

FUENTE: IU Puerto Real