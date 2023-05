Antonio Gil (Adelante Andalucía): “Me duele que nos llamen ‘Muerto Real'”

Antonio Gil, Candidato del Adelante Andalucía a la Alcaldía de Puerto Real, atiende a Puerto Real Hoy en vísperas de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo en la localidad. Esta será la primera vez que el miembro del partido de Teresa Rodríguez se presente para hacer que la izquierda andalucistas llegue a la Corporación Municipal.

Puerto Real Hoy: ¿Quién es Antonio Gil, candidato de Adelante Andalucía Puerto Real a la Alcaldía?

PUBLICIDAD

Antonio Gil: Una persona empática y sensible que he recibido de mis padres los valores de aportar a la comunidad. Soy padre de tres hijas, Licenciado en Historia y jardinero que tuve que emigrar por una crisis económica, si bien, he estado en constante comunicación y presente con la realidad de Puerto Real a pesar de la distancia.

Soy una persona comprometida con la comunidad, de ideología de izquierdas y andalucista. He participado de cultivos urbanos, huertos escolares, divulgación de la historia, defensa del patrimonio histórico, limpiezas de playas y protección del medio ambiente, y la distancia no me ha impedido ser presidente de una asociación de vecinos.

PRH: Han sido cuatro años marcados por la pandemia, evidentemente. ¿Qué balance hace de manera general del funcionamiento del Ayuntamiento visto desde fuera?

AG: Que diera el salto a este proyecto y gran desafío se explica desde la obligación que existía de dar voz a los barrios, a las asociaciones y colectivos vecinales que no han sabido ser escuchadas sus demandas. La gestión y participación ciudadana no ha estado a la altura del potencial que tiene la Villa. Desde mi punto de vista, han sido cuatro años perdidos que solo han contribuido a generar más distanciamiento entre los puertorrealeños y puertorrealeñas con la política, que no deja de ser un servicio al pueblo. Se ha perdido tejido industrial afectando a nuestras familias y vamos a la cola de la Bahía en muchos aspectos, no hay ocio y me duele que nos llamen “Muerto Real”.

PRH: Antonio Gil llega con una lista formada por miembros únicamente de Adelante Andalucía, y apadrinados por Teresa Rodríguez. Muchos de sus miembros, además, con experiencia en comicios locales. ¿Qué nos puede contar de la construcción de su lista?

AG: Nuestra lista está formado por gente que vienen de la calle, de los barrios, de las luchas vecinales, del asociacionismo, del sindicalismo. Una de las cosas que más me han afectado ha sido comprobar cómo personas totalmente capacitadas y comprometidas no den el salto a la política por la mala visión, desgana y desconfianza que existe de ella. Más gente de la calle es necesaria en política y Adelante Andalucía es este espacio, con limitación de mandato y sueldo, porque no venimos a vivir de esto ni de privilegios. La política debe ser un servicio para el pueblo y nuestra lista tiene ese compromiso y honestidad.

PRH: Como se decía en su presentación, es usted un emigrante español que ha regresado tras varios años viviendo y trabajando en Suecia. Como expat, ¿Cómo ha visto Puerto Real desde el exterior? ¿En qué estado ve Puerto Real tras estos cuatro años de mandato PSOE y AXSI? ¿Por qué puede ser Puerto Real la Estocolmo del sur?

AG: Trece, trece años fuera, y en todos los viajes y periodos que pude volver, Puerto Real ha sido una imagen congelada en el tiempo.

Puerto Real es una realidad que no se han hecho las cosas bien, mas allá de la búsqueda de excusas constantes partidistas. Este equipo de gobierno de PSOE y AXSI, porque no hay que separar, ambos han permitido que siga la desindustralización, que la gente siga pasando fatiguita, sin ocio y sin potenciar nuestra cultura, además de no tomarse enserio el cambio climático y la justicia social. No se ha sabido escuchar a nuestros vecinos y vecinas que gritan que es necesario un vuelco a la situación.

Pues porque si algo destaca Suecia y Estocolmo es por la igualdad de oportunidades y de género, además de su modelo de ciudad verde y participativa a través de conceptos nuevos de los espacios públicos. El aspecto social tiene un peso grande.

PRH: Centrándonos ya en las Elecciones del 28 de mayo. ¿A qué aspira Adelante Andalucía en estos comicios?

AG: Aspiramos a todo, desde la honestidad estaremos el 29 de mayo donde quieran los puertorrealeños y puertorrealeñas. Los barrios, la gente de a pie, de la calle, de las asociaciones y colectivos tienen que marcar las pautas de la Villa que quieren, y para ello estamos, para lo que decida nuestra gente.

PRH: Es la primera vez que concurren a las municipales. ¿Será la fragmentación de la izquierda un problema que acuse Adelante Andalucía?

AG: Entiendo la pregunta obligada, pero Adelante Andalucía no será responsable. Es precisamente por lo que nace este proyecto de la mano de Teresa Rodríguez: Andalucía necesita tener voz propia con acento andaluz en Madrid, que defienda nuestros intereses como tierra. Desde ese andalucismo de izquierdas, feminista, animalista, ecologista y de valores medioambientales son los que nace este proyecto y esa necesidad de no tener tutelas desde la capital, como hemos podido comprobar con el cierre de Airbus. Era necesario una izquierda andalucista, y para ello el municipalismo es una semillita.

PRH: ¿Qué se podría haber hecho más en Puerto Real en estos cuatro años?

AG: He echado en falta valentía en la defensa de la desindustrialización, menos fotos y más compromiso real. Ha faltado mucho diálogo y formas, los plenos han sido grotescos en ocasiones y Elena Amaya ha dejado citas para la historia y la participación ciudadana ha sido olvidada.

Estos cuatros años se ha perdido la oportunidad de potenciar Puerto Real que tiene un potencial enorme, con un tejido y una identidad obrera ubicada en el centro de la Bahía. No se ha trabajado el concepto Bahía y pagamos las consecuencias y mientras vemos que otros municipios crecen y avanzan, la Villa sigue dormida en un letargo.

PRH: ¿Qué destacaría de su programa electoral de cara a estas elecciones?

AG: Destacaría que ha sido elaborado desde la mayor honestidad y sin proyectos megalómanos, son cosas reales, que con mi experiencia en Suecia se pueden hacer cosas que den un vuelco al municipio. Pero por encima de todo, no queremos que nuestra gente pase fatiguita y por ello queremos garantizar la luz y el agua a los que no puedan, apostar por la vivienda pública, aprovechar todo nuestro potencial y que sucedan cosas a través de la participación contando con todos, y cuando digo todos digo barrios, núcleos rurales, el casco urbano, nuestros pequeños, adolescentes y mayores.

PRH: Una pregunta obligada. ¿Líneas rojas en cuanto a pactos para después del 28 de mayo?

AG: Somos un proyecto de izquierdas y el 29 de mayo estaremos donde decidan nuestros vecinos y vecinas, y a partir de ahí trabajar por ellos. Lo que si te puedo garantizar es que jamás apoyaremos a la derecha en todas sus vertientes y no gobernaremos con el PSOE.

PRH: Por último, un mensaje a los puertorrealeños y puertorrealeñas de cara a la campaña y al 28 de mayo.

AG: Que voten, que salgan y participen de la fiesta de la democracia que es un derecho de todos y de todas y que Adelante Andalucía Puerto Real se presenta como un proyecto nuevo de izquierdas que rompe con el resto de candidaturas que pretende darle un vuelco, y “QUE VIVA LA VILLA”.