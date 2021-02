El PP insta a realizar una limpieza integral de Polígono Industrial “El Trocadero”

El Partido Popular de Puerto Real ha querido nuevamente posicionarse en “el día después de esta pandemia”. “Habrá que reactivar la economía, porque es la manera de mantener los puestos de trabajo que tenemos y de crear los que necesitamos. El Ayuntamiento de Puerto Real debería liderar las propuestas y el equipo de gobierno debe levantarse de su siesta indefinida”, señalan los Populares.

En este sentido, Alonso Romo, Secretario General de Puerto Real, aborda la situación del Polígono Industrial El Trocadero, que solo tiene un valoración la de “abandono vergonzoso. Tras años de abandono, sin importar ni valorar el número de empresas que están allí, ni el número de trabajadores y trabajadores que allí tiene su puesto laboral, ni la economía que se produce ni las tasas e impuestos que cobra el Ayuntamiento de este Polígono”.

Los Populares proponen al Equipo de Gobierno “una propuesta lógica. La realización de un plan urgente de limpieza y adecentamiento de este polígono, donde se elimine la basura y se haga un lugar atractivo para las empresas y, sobre todo, para sus clientes. A la vez, que sea un entorno reclamo para que se incorporen nuevas empresas que den puestos de trabajo, Alonso Romo, explicó “es obligación del equipo de Gobierno crear atractivos para que las empresas estén a gusto en nuestra localidad, pues es dolorosos ver como empresas importantes que estaban en nuestro termino municipal se han ido, incluso alguna a términos municipales colindantes, ¿porque no hay un seguimiento y se buscan soluciones para que estás empresas permanezcan? ¿Porque no se buscan empresas para que se instalen en la localidad?, desde luego viendo el estado de abandono, con zonas que parecen escombreras, y demás ambiente, la verdad es que el que venga sale corriendo”.

“Hay un efecto disuasorio preocupante para la economía de la localidad y las arcas municipales”, señala Romo. El Secretario general de la agrupación indicó “la loable preocupación por la hacienda pública municipal del equipo de Gobierno, debería de ir acompañada de un intento de traer a Puerto Real a sus polígonos, de nuevas empresas, pues una vez que estén aquí los ingresos que tendrán estas por los diversos impuestos y tasas a través de una legislatura, podría ser una manera de aliviar esa deuda, entre otras”.

Los Populares piden que en este plan se incluyan “desde el arreglo de las aceras, a la retirada de escombros y hasta de dos coches que allí permanecen”. “Hay un momento en que la falta de limpieza pasa a ser falta de salubridad. La limpieza tan abandonada, tan pedido por los ciudadanos, es una de las obligaciones primarias y perentorias que tiene cualquier Ayuntamiento, y no entendemos la poca importancia que recibe desde el Equipo de Gobierno. La limpieza es uno de los elementos de la calidad de vida de una ciudad normal de Europa, pues el primer pasó de cuidado del entorno y del medio urbano”, sostiene Romo.

“Por ello, nuestra propuesta dirigida a un polígono en concreto es para ir cambiando nuestra localidad. Dado que es algo más fácil de abordar que un plan global de mantenimiento y limpieza de Puerto Real, que vaya desde el casco urbano a todas las barridas, donde se clasifiquen todos los punto negros, donde se establezcan medidas de mantenimiento, y desde donde se vuelva a un Puerto Real de valores, donde brillaba la limpieza y la educación era algo conocido y admirado en toda la Bahía”, insiste.

Alonso Romo finalizó “este tema no es un tema de gasto sino de voluntad política, de políticos que inspiren en los vecinos y vecinas preocupación por vivir mejor, aumentar la calidad de vida. No es un tema de gasto público sino de inversión social pública, que además tendrá un efecto económico positivo. Si antes, todo esto no era un problema ¿PORQUE AHORA ES UN PROBLEMA?”.

