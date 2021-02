El PSOE critica a Adelante Puerto Real sus cambios de criterio en cuanto a los impuestos

El PSOE ha querido salir al paso de las últimas declaraciones de Adelante Puerto Real recordándoles que este equipo de Gobierno, que lideran los Socialistas, tuvo que actualizar el IBI porque el anterior Equipo de Gobierno tuvo miedo a perder votos y decidió guardar el documento en un cajón, aun a sabiendas de que no se estaba cumpliendo la ley.

“La irresponsabilidad de Podemos es conocida a la hora de gobernar, pero también a la hora de criticar porque las sorpresas que nos encontramos en los cajones del Ayuntamiento al entrar a gobernar han sido notorias y culpa de ellos ha sido el ajuste del IBI que hemos tenido que realizar en Puerto Real para ajustarnos a la ley, sentencias firmes sin cumplir y engaños de bajadas de la deuda que vendían y no hacían” argumentan desde el PSOE.

Apuntan los Socialistas que Adelante Puerto Real y la concejal en concreto Ascensión Ruiz, de Podemos, están “jugando a la demagogia ya que en el pleno dicen y hacen una cosa y luego en los medios de comunicación otra totalmente contraria, ya que la propia edil, dijo en la sesión ordinaria de febrero, tal y como consta en acta y en vídeo ‘partiendo de la base de que nosotros somos pro impuestos porque los impuesto son absolutamente necesarios si no los servicios públicos no se podrían mantener…‘ pero luego, de manera totalmente populista y electoral no se atrevían a hacer lo que la ley marcaba y además en las sesiones plenarias actúan de manera contradictoria con sus propias palabras”.

Para finalizar, dicen los socialistas puertorrealeños que “los miembros de Podemos e Izquierda Unida que tanto están protestando por la tasa de basuras, en ningún momento votaron en contra de esto en la sesión plenaria, si no que se abstuvieron, ya que muestran una vez más su conocimiento de que lo que se está haciendo es ajustarse a lo que, por su dejadez, populismo e incompetencia política no supieron ni quisieron hacer en la anterior legislatura y ahora, el PSOE, por responsabilidad lo tiene que hacer para ajustarse a la legalidad”.

FUENTE: PSOE Puerto Real

