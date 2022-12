El PP denuncia que el Ayuntamiento no permitió la procesión de antorchas en el Río San Pedro

El Presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido denunciar nuevamente un nuevo desplante de la Alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ante los vecinos del Río San Pedro. Una situación que volvió a darse durante el fin de semana que demuestra que, en palabras del Popular, “Elena Amaya, alcaldesa, se cree la Reina Sol de Puerto Real, y vuelve a inscribirse en el libro de lo políticamente absurdo y caprichoso. O ¿es cuestión de venganza con la Barriada del Río San Pedro por las críticas públicas que recibe constantemente por el abandono y discriminación que sufre esa Barriada, que la tiene acobardada?”

“En la mañana del sábado 17 de diciembre se ha celebrado la Veneración a María Santísima de la Esperanza, cotitular de la Agrupación Parroquial del Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza, en la Barriada de Río San Pedro. El día 18 de diciembre es la Festividad de la Virgen muy celebrada por todas las hermandades andaluzas que tienen esa advocación, por ello, esta agrupación no es la primera vez que lo celebra. Dentro de esta celebración mariana, además de los actos o liturgias internas, celebraban una liturgia externa, una procesión de antorchas, donde se acercaba a su barrio a esta devoción. Una tradición mariana muy andaluza. Este año no se puede celebrar, gracias a la negación del permiso por parte de la Alcaldesa, Elena Amaya, que además tiene las competencias de Policía Local. Es absolutamente incompresible esta negativa, con una argumentación tan tremendamente fuerte como que se presentó la petición de permiso fuera de plazo por parte de los organizadores. Se podría buscar antecedentes de lo que se ha hecho en casos parecidos en los municipios de la Bahía por alcaldes de verdad, de todas las ideologías. Es un plazo que no produce de manera automáticamente la negativa. Olvidando que quienes la solicitan pueden cometer un error, no son profesionales y la labor que realizan de solidaridad social, el gran trabajo que llevan a cabo con la cruz de Mayo, los juanillos etc. entre otras cosas, en la mencionada barriada. Un alcalde debe conocer estas cosas y valorarla. No se perjudica a nadie ni al Ayuntamiento con la autorización y con esta negación si ha producido un daño moral a vecinos y vecinas de esta Barriada. ¿Está contenta y satisfecha con ello la Señora Alcaldesa también de Río San Pedro?”

“No hay tantos actos en Puerto Real un domingo por la tarde, en esta barriada no digamos, como para que sea un problema. No creo que una marcha de antorchas, genere ningún problema de orden público ni siquiera inquietudes. Además, con un responsable que es dicha Agrupación Parroquial del Amor, que quiere manifestar públicamente su derecho a manifestar su devoción y que recoge la Constitución Española. Léasela, señora alcaldesa”, expresa.

“Creo que podría haber sido subsanado ese defecto formal, de presentarlo dos semanas antes y no un mes, pues no es un elemento tan fundamental como para negarlo. Falta su buena voluntad. Estoy seguro de que si el acto lo hubiera solicitado la de Asociación de los Bichitos de Luz o la de los Laureles Fluorescentes de las Salinas, se hubiera solucionado”, prosiguió.

“Quizás se le olvida a la Señora Elena Maya que la libertad de culto es un derecho mediante el que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y practicar libremente la religión que crean conveniente, así como no profesar ninguna de ellas. Es un derecho recogido en los derechos humanos, por lo que se considera un derecho fundamental. Sé que dirá que ella incluso ha participado en cultos externos, pero no es cuando a ella le convenga o le plazca, sino que es un derecho de los vecinos, no solamente los del centro, sino también de las barriadas. Es comportamiento autócrata, muy diferente al que se debe de tenerse como alcaldesa. Mi pregunta es ¿un descuido?, ¿es una consecuencia de que la Barriada de Río San Pedro es continuamente la que la crítica a ella?”, insiste.

“No sé si será casualidad, pero una asociación benéfica que da de comer en la misma barriada a un centenar de familias, también pidieron una ayuda municipal, pues nada, recibieron él no por respuesta de la Alcaldesa. Ahora, tendrán que ir a los servicios sociales del Ayuntamiento esos vecinos y vecinas. Elena Amaya genera problemas donde no los hay, su falta de saber estar y de gestionar, que ha demostrado en estos cuatro años, no van a desaparecer hasta que no se vaya en mayo”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

