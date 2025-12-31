El musical infantil ‘Together. Homenaje a Pixar’ llega a Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real invita a disfrutar del musical infantil ‘Together. Homenaje a Pixar’, previsto para el viernes 2 de enero a las 19:00 horas en la Plaza de Jesús.

En caso de lluvia, el espectáculo se trasladará a la carpa municipal situada en la Plaza Poeta Rafael Alberti, ubicada en el paseo marítimo.

El espectáculo, de aproximadamente una hora y cuarto de duración, narra la historia de Russell, un niño que emprende un viaje lleno de aventuras para recuperar su globo rojo. Durante su recorrido, se encontrará con personajes de algunas de las películas más queridas de Pixar y Disney, como Up, Toy Story, Monstruos S.A. o Ratatouille.

El montaje combina música en directo, coreografías y teatro con un despliegue visual que incluye proyecciones, efectos de luz y elementos escenográficos que recrean los universos de las películas. Sobre el escenario participarán músicos, cantantes y personal de baile con vestuarios adaptados a cada historia, además de muñecos corpóreos de personajes como Sully, Mike Wazowski, Woody o Buzz Lightyear.

