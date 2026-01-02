Presentada la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado hoy la Cabalgata de Reyes Magos 2026, que recorrerá las calles del municipio el próximo 5 de enero desde las 17.00 horas, adaptando el evento con espacios específicos para colectivos con distintas necesidades.

La alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, han dado a conocer los detalles del recorrido acompañadas por familias y representantes de colectivos y asociaciones locales.

Como cada año, Sus Majestades llegarán en helicóptero a las 17.00 horas a la Puntilla del Muelle, donde comenzará el desfile de la comitiva. La cabalgata partirá desde la Ribera del Muelle, junto al ambulatorio, y seguirá por las calles Ancha, San Ignacio, Sagasta y La Plaza.

Este año se refuerza el carácter inclusivo del recorrido con cuatro zonas específicas: una zona sin sonido (desde la Ribera del Muelle hasta el Teatro Principal) para personas con hipersensibilidad sensorial; una zona sin azúcar, con caramelos aptos para menores con diabetes; una zona de movilidad reducida, que permitirá mayor comodidad y visibilidad; y la nueva zona sin esperas, situadas en la calle Ancha junto a la parada de taxis.

Durante el acto, la concejala Nazaret Ramírez destacó «la importancia de que todos los niños y niñas de Puerto Real puedan disfrutar de este día tan esperado, en igualdad de condiciones y con espacios que respondan a sus necesidades».

Además, distintos colectivos compartieron su experiencia. María Ángeles Ogalla, madre de un niño con autismo, explicó que «las zonas sin sonido permiten que los pequeños con hipersensibilidad puedan disfrutar sin ansiedad ni miedo».

Por su parte, Antonia Jiménez, miembro de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional Las Canteras, señaló que «estos espacios son necesarios para ver la cabalgata con comodidad, aunque es importante que sigamos buscando fórmulas para sentirnos integrados en el conjunto del público».

También intervino María Pérez, madre de una niña con diabetes, quien destacó que «la zona sin azúcar permitirá que todos los niños y niñas disfruten con tranquilidad de la ilusión de los Reyes Magos».

En cuanto a la regulación vial, la Policía Local informa de que, con motivo de la celebración, el tráfico de autobuses estará restringido entre las 17.00 horas y las 21.00 horas en las calles Real (desde su confluencia con la calle Ciudad de Méjico) y Teresa de Calcuta (a la altura de la Huerta Pley). Las paradas de la Plaza de la Iglesia y del antiguo Campo de Fútbol quedarán anuladas durante ese horario, mientras que el tráfico del centro urbano se desviará por la avenida de la Diversidad.

