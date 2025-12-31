Las pistas exteriores del campo Luis Beardo Mateo ya cuentan con nuevas gradas

El Ayuntamiento de Puerto Real ha completado la instalación de nuevas gradas desmontables en las pistas exteriores del campo de fútbol Luis Beardo Mateo, en la barriada del Río San Pedro.

Los trabajos concluyeron el pasado 22 de diciembre, dando respuesta a una demanda vecinal y deportiva que llevaba tiempo planteándose por parte de los aficionados y los clubes locales.

Las nuevas estructuras, de carácter desmontable, están fabricadas con una sólida estructura metálica galvanizada que garantiza su durabilidad frente a las condiciones climáticas. Los módulos cuentan con asientos y escalones antideslizantes, diseñados para soportar un uso continuado en espacios al aire libre y facilitar tanto su montaje como su desmontaje. Este sistema permitirá además adaptar las gradas a diferentes eventos o necesidades deportivas con rapidez y seguridad.

La concejala de Deportes, Virginia Mena, ha agradecido «a los equipos deportivos locales por su trabajo y dedicación, especialmente con los más jóvenes», y ha expresado su confianza en que «estas gradas sean del agrado de la ciudadanía, para su uso y disfrute. Estas gradas mejoran las condiciones para el público y refuerzan la actividad deportiva en la barriada».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real