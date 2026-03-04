El IES Virgen del Carmen iniciará su ampliación y reforma con una inversión de 8,3 millones

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, visita las obras de ampliación y reforma del IES Virgen del Carmen de Puerto Real junto a la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y el delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio.

La Consejería destinará 8,3 millones de euros a estas obras, que convertirán parte del instituto en un Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) especializado en enseñadas de las familias de Fabricación Mecánica y Transporte de Vehículos. Los trabajos finalizarán en el primer trimestre de 2027.

María del Carmen Castillo ha informado: «Este proyecto supone una apuesta estratégica por la cualificación técnica en una zona de alta actividad industrial, además de adaptar una formación especializada a las necesidades del sector productivo de la Bahía de Cádiz. Con estas actuaciones, el Gobierno andaluz reafirma su compromiso con la educación pública en Puerto Real con el firme propósito de dotar al municipio de infraestructuras educativas modernas, de calidad y adaptadas a las necesidades actuales».

Por su parte, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha señalado: «Es una necesidad prioritaria que el IES Virgen del Carmen retomara sus obras. Se trata de un edificio educativo histórico en la localidad que ha atravesado bastantes problemas. Agradezco la presencia de la Junta, de la consejera, del delegado territorial y de la delegada del Gobierno. Pido, por favor, que las obras no vuelvan a detenerse, en beneficio de toda la comunidad educativa de Puerto Real, para que el instituto pueda contar con la cobertura, los recursos y la infraestructura necesarios para una enseñanza con garantías y respeto hacia el alumnado».

PUBLICIDAD

En el edificio de Formación Profesional, en el que se implantará el CPIFP de Fabricación Mecánica y Transporte de Vehículos, los trabajos convertirán la actual zona ocupada por el comedor y cocina en dos aulas taller para instalaciones térmicas e instalaciones solares, respectivamente. Además, se dotará de dos almacenes y se reformarán sus cubiertas y carpinterías. Por último, se mejorarán las instalaciones y la conexión eléctrica de la nave-taller.

En cuanto el edificio que alberga el IES será reformado y ampliado para consolidar las tres líneas de Secundaria Obligatoria y tres unidades de Bachillerato. Para ello, se levantarán dos módulos docentes adicionales a ambos lados del edificio actual. Como nuevos espacios de Secundaria, se crearán aula de música, dramatización y audiovisuales; aula de educación plástica y audiovisual; aula taller y aulas de desdoble y refuerzo. La zona de bachillerato se dotará de tres laboratorios, aula de tecnología, informática y comunicación, tres aulas polivalentes y aula de dibujo.

Como nuevos espacios comunes, el edificio del instituto se completará una biblioteca, seis departamentos, despachos para la dirección, la jefatura de estudios, el secretario/a, las asociaciones de padres y madres del alumnado y del propio alumnado, así como un despacho de orientación. También se habilitará una secretaría y archivo, conserjería y reprografía, sala para el profesorado y cafetería entre otros.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación. Forma parte, además, de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, que cuenta con cofinanciación europea dentro del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020.

También se ha visitado la Residencia Escolar Las Canteras, adquirida por la Junta de Andalucía por 3,2 millones. En próximas semanas se adjudicarán las obras de adecuación (620.000 euros) para que funcione en el curso 2026-2027.

Puerto Real recibirá 538.240 euros del programa Mejora tu Centro, orientado a optimizar las instalaciones y el confort térmico en el ámbito educativo, y 781.700 euros destinados a digitalizar 16 centros municipales.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real