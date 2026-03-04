Aurora Salvador visita las obras de las 14 viviendas de Cruz de la Degollada destinadas a alquiler social asequible

La alcaldesa Aurora Salvador, acompañada por el teniente de alcaldesa delegado de Urbanismo, José Antonio Montilla, y el gerente de EPSUVI, Miguel Ángel López, ha visitado este martes las viviendas situadas en Cruz de la Degollada que se destinarán a alquiler social asequible.

El objetivo de la visita ha sido comprobar de primera mano el avance de las obras de rehabilitación, que ya alcanzan el 65% de ejecución.

El Ayuntamiento de Puerto Real y la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI) firmaron en su momento un convenio de colaboración para impulsar la construcción y recuperación de vivienda pública destinada a los sectores de la población con menos recursos. Este acuerdo responde al compromiso de ambas entidades de ofrecer soluciones habitacionales dignas en régimen de alquiler.

Durante la visita, José Antonio Montilla explicó que las obras avanzan a buen ritmo, aunque han sido necesarios algunos ajustes debido a cambios en la normativa. «Nuestro gran objetivo es que en el primer semestre del año las viviendas estén terminadas y podamos iniciar el proceso de adjudicación. Queremos que sean alquileres asequibles, con un precio razonable aún por definir, y que los nuevos inquilinos formen su propia comunidad para cuidar entre todos un bien que hemos recuperado para la ciudadanía», señaló.

PUBLICIDAD

La alcaldesa recordó que esta es la segunda visita realizada al edificio y destacó el carácter sostenible de la rehabilitación. «Se están creando viviendas completamente acordes a la normativa actual y de gran dignidad. Sabemos que en Puerto Real existe una importante demanda de vivienda. Nos hubiera gustado disponer de muchas más, pero vamos a seguir trabajando. Si todo avanza según lo previsto, esperamos poder entregar las llaves aproximadamente en septiembre», apuntó.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz, explicó que el Ayuntamiento y EPSUVI están elaborando un nuevo reglamento de vivienda «para que sea lo más justo y ajustado posible a la realidad actual». Subrayó que estas viviendas pretenden ofrecer un impulso temporal a familias con dificultades, de manera que, una vez mejorada su situación, puedan acceder a alquileres normalizados o incluso a su propia vivienda. También hizo un llamamiento a los propietarios privados para facilitar el acceso a alquileres asequibles: «Los precios actuales son imposibles para muchas familias. Estas 14 viviendas ayudarán, pero necesitamos muchas más».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real