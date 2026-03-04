Marea Blanca Puerto Real organiza la proyección del documental ‘Salud no responde’

La ADSP Marea Blanca de Puerto Real invita a la ciudadanía y a los medios de comunicación a la proyección del documental ‘Salud no responde’, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo a las 18:00 horas en el Centro Cultural ‘Rosa Butler’ (Pza. Almudena Grandes).

El documental analiza «la situación actual de la sanidad pública andaluza, destacando las consecuencias para la ciudadanía y para los profesionales sanitarios, así como el impacto del progresivo deterioro del sistema público en el derecho a la salud y en el aumento de las desigualdades sociales».

Tras la proyección se celebrará un coloquio abierto, en el que se debatirá la realidad de la Sanidad Pública en Andalucía, generando un espacio de diálogo y reflexión entre colectivos sociales, ciudadanía y representantes públicos. «El objetivo es intercambiar propuestas para fortalecer una sanidad pública universal, equitativa y de calidad».

Desde la ADSP Marea Blanca de Puerto Real se destaca «la importancia de la participación de colectivos, asociaciones y representantes políticos, con el fin de construir conjuntamente soluciones que mejoren la sanidad pública y garanticen el derecho a la salud de toda la población».

FUENTE: Marea Blanca Puerto Real