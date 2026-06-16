La Sala de Barrio 512 acogerá el I Campeonato Provincial de Kárate ‘Memorial Fernando Márquez’ el 27 de junio

Puerto Real será escenario el próximo 27 de junio del I Campeonato Provincial de Kárate ‘Memorial Fernando Márquez’, una cita deportiva de carácter oficial que reunirá a deportistas de toda la provincia de Cádiz.

La actividad ha sido presentada por la concejala de Deportes, Virginia Mena, junto a Juan Manuel Falcón, presidente del Club Kárate Puerto Real, organizador del evento conjuntamente con la Delegación Gaditana de Kárate y el Ayuntamiento.

Este campeonato nace con vocación de continuidad, con el objetivo de consolidarse como una competición anual en el calendario deportivo provincial, recuperando además los encuentros de esta disciplina que históricamente se celebraban en el municipio. La prueba rinde homenaje al recordado karateka puertorrealeño Fernando Márquez Alvarado, figura destacada que contribuyó de forma decisiva a la difusión del karate, especialmente en la modalidad shotokan, uno de los estilos más practicados en el mundo y base del karate moderno.

El campeonato, incluido en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Kárate, contará con un alto nivel técnico, avalado por los éxitos cosechados en la última década por la delegación gaditana, que se ha consolidado como una referencia en Andalucía.

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Se espera la participación de alrededor de 120 competidores, en categorías comprendidas entre los 14 y los menores de 21 años, distribuidas en:

Cadete (14-15 años).

Junior (16-17 años).

Sub’21 (hasta 21 años).

La competición incluirá tanto kata (técnica) como kumite (combate), así como la modalidad de parakarate, dirigida a deportistas con diversidad funcional, que competirán en la disciplina de kata.

El evento se celebrará en las instalaciones municipales de la Sala de Barrio 512, donde la jornada comenzará a las 09:00 horas con el pesaje de los participantes, iniciándose la competición a las 09:30 horas.

De esta cita saldrán, además, los deportistas que representarán a la provincia en el próximo Campeonato de Andalucía, previsto para el mes de octubre en San Fernando.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real