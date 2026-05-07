Puerto Real se movilizará contra la LGTBIfobia el próximo 15 de mayo

Puerto Real celebrará el próximo 15 de mayo una marcha contra la LGTBIfobia, organizada por la asociación AMARE LGTBI+ en coordinación con el Ayuntamiento, con el objetivo de visibilizar la diversidad y reivindicar el respeto y la igualdad.

La actividad dará comienzo a las 12:30 horas desde la Avenida de la Diversidad, junto al símbolo representativo, y recorrerá varias calles del municipio, pasando por la estación de trenes, calle Sagasta, calle De la Plaza y calle Ancha, hasta finalizar en la plaza Poeta Rafael Alberti.

Una vez finalizada la marcha, tendrá lugar un acto reivindicativo con la lectura de un manifiesto con motivo del día conmemorativo, acompañado de música en directo a cargo de Mapy B. Además, se desarrollará un espacio de micro abierto, en el que el alumnado participante podrá intervenir con lecturas, reflexiones u otras actividades preparadas para la ocasión.

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La iniciativa contará con la participación de institutos de la localidad, con una previsión de alrededor de 150 alumnos y alumnas, lo que refuerza el carácter educativo y de sensibilización de la jornada.

Desde la asociación AMARE se hace un llamamiento a toda la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa, alzar la voz contra la LGTBIfobia y seguir construyendo un Puerto Real más diverso, respetuoso e inclusivo.

Por su parte, la concejala de Feminismos-LGTBI+, Lorena Díaz López, ha destacado la importancia de este tipo de actividades, subrayando que «es fundamental seguir trabajando desde las instituciones y la sociedad para erradicar cualquier forma de discriminación. Animamos a vecinos y vecinas a participar y a mostrar su compromiso con la igualdad y los derechos de todas las personas».

La jornada se plantea como un espacio de encuentro, participación y reivindicación, en el que la comunidad educativa, asociaciones y ciudadanía en general podrán unirse para promover valores de respeto, convivencia y diversidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real