El Consistorio y Correos abordan nuevos servicios postales para Puerto Real

La alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, se ha reunido este lunes con representantes de Correos en Puerto Real. En el encuentro, celebrado en la Casa Consistorial de la Plaza de Jesús, se ha presentado a la regidora local la posibilidad de llevar a cabo un convenio que permitiría a la ciudadanía el pago de las obligaciones tributarias municipales en cualquier oficina postal de España.

La propuesta ha sido bien recibida por la regidora local quien se ha comprometido a estudiar el tema ya que ello “permitiría facilitar la vida de los ciudadanos ofreciéndoles otra vía alternativa para cumplir con sus obligaciones tributarias municipales desde cualquiera de las oficinas con las que Correos cuenta a nivel nacional”.

En la reunión de hoy se han tratado otros asuntos como las limitaciones de aforo de las oficinas de Correos motivadas por las restricciones a las que obliga el COVID-19.

Para garantizar las medidas de seguridad, en estos momentos no puede permanecer en el interior de las oficinas postales más de un número determinado de personas. Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, Correos aplica estrictos protocolos de seguridad para garantizar la salud de empleados y clientes, cuyas principales premisas son garantizar la distancia de dos metros, evitar la saturación en oficinas e instalaciones, y la desinfección continua de todos los elementos. Las oficinas tienen incorporada la señalización correspondiente en el suelo para guiar la seguridad de sus clientes y éstos son atendidos a través de mamparas de protección por sus profesionales, que disponen de guantes, toallitas desinfectantes, mascarillas y gel hidroalcohólico, éste último también a disposición de los clientes. No obstante, se aclara que el servicio no se ha visto mermado.

La alcaldesa ha querido expresar su agradecimiento a los responsables de Correos en Puerto Real por la visita de hoy en la que se afianzan las relaciones entre ambas partes y la buena disposición a colaborar para mejorar el servicio postal en la localidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

