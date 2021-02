Adelante Puerto Real cree que el PSOE “esconde su incapacidad subiendo los impuestos”

“El PSOE de Puerto Real vuelve a dar la espalda al pueblo. Ante una situación tan grave por la pandemia y con más de seis mil parados lo único que sabe hacer es subir impuestos y tasas, ¿qué mejoras se han visto en la Villa si no tenemos en cuenta los fondos de otras administraciones? Ya en diciembre demostraron que para ellos eran más importantes los bancos que la gente, y destinaron todo el remanente de tesorería al pago de los intereses de la deuda bancaria. ¿Por qué no dedicaron este dinero a salvar a nuestras pequeñas empresas, como la hostelería y el pequeño comercio de nuestra villa? Desde el grupo municipal de Podemos e Izquierda Unida se lo pedimos desde el Pleno porque la ley este año así lo permitía, pero su respuesta fue que ya estaba decidido”, prosiguen.

“Defendemos los impuestos, pero los impuestos cobrados en proporción a lo que tiene cada persona (no es el caso del IVA por ejemplo), y lo que les repetimos hasta la saciedad y seguiremos haciendo cada vez que podamos es que con los tiempos de crisis sanitaria y económica que estamos viviendo no es el momento de subir ningún impuesto, y mucho menos los que repercuten tan directamente en el bolsillo de la gente que está en un trabajo precario, en ERTE o directamente sin trabajo”, recuerdan.

