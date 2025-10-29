El Concurso para la elección del cartel anunciador de la Navidad en Puerto Real no admitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial

Aunque aún no se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento ha adelantado un extracto de las Bases del “Concurso para la elección del cartel anunciador de la Navidad 2025 en Puerto Real” con la intención de que las personas interesadas puedan ir trabajando ya en su obra.

La principal novedad de este año radica en que no se permitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial, ni siquiera como complemento o parte del proceso creativo. Para descartar esta posibilidad, las personas que participen en este concurso deberán presentar cinco fotografías de la evolución del proceso creativo, para verificar la autoría humana del diseño. El Ayuntamiento responde así a las peticiones de muchos de los hombres y mujeres artistas que en anteriores ediciones han accedido a la convocatoria.

Se admiten todos los medios y formatos posibles, y el tema deberá ser obligatoriamente la Navidad. Quienes deseen participar deberán entregar un boceto de su obra durante los diez días posteriores al siguiente de la publicación en el BOP (se informará en los medios de comunicación, web municipal y redes sociales municipales) y en tamaño A4 mediante sistema de plica.

Se ha establecido un premio de 295,00 € para el cartel ganador, que será la imagen principal de la difusión que el Ayuntamiento realice de la Navidad. El cartel definitivo deberá estar diseñado para poder ser reproducido, al menos, a 100 x 70 cm.

PUBLICIDAD

Los carteles deberán incluir el texto “Puerto Real. Navidad de Puerto Real 2025”. El escudo del Ayuntamiento se incluirá posteriormente antes de su publicación.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real