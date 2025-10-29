20.9 C
Puerto Real
miércoles, 29 octubre, 2025
Nuevo éxito del Campeonato de Andalucía de Piragua Cross 2025 celebrado en Puerto Real

Redacción
0
3

El pasado sábado, nuestra localidad fue escenario de una nueva jornada deportiva con la celebración de la edición del Campeonato de Andalucía de Piragua Cross 2025, que reunió a 450 regatistas y atrajo a alrededor de 1.000 personas procedentes de diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma.

Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas, las personas asistentes pudieron disfrutar de una competición llena de emoción y esfuerzo, enmarcada en un entorno natural privilegiado. La prueba se desarrolló en el Parque natural de los Toruños y la Algaida dejando bonitas estampas tanto en el eucaliptal, zona de concentración que ofreció un espacio ideal para participantes y público, como en aguas del Río San Pedro.

El campeonato no solo puso en valor el deporte andaluz, sino también el potencial de Puerto Real como sede de grandes eventos deportivos al aire libre.

Clasificaciones:

Campeonato de Andalucía de Piragua Cross

1. Club Náutico Sevilla
2. Piragüismo Circulo Mercantil de Sevilla
3. Can Eslora Piraguismo Eslora

Promoción

1. C.A.N. Eslora
2. Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva
3. C.N. Sevilla

Jóvenes Promesas

1. C.N. Sevilla
2. Piragüismo Circulo Mercantil de Sevilla
3. Real Circulo de Labradores y Propietarios

Juvenil y Senior

1. C.N. Sevilla
2. Círculo Mercantil
3. R.C. Labradores

Veteranos

1. Club Sevillano de Piragüismo
2. Abedul Piragüismo
3. C.A.N Eslora

A la entrega de premios asistieron la alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Puerto Real lanza su Plan Extraordinario de Limpieza con una inversión récord de 328.000 euros
El Concurso para la elección del cartel anunciador de la Navidad en Puerto Real no admitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial
