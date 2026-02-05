El Club Fotográfico 76 Juan Rivera presenta la exposición ‘Retrospectiva’ de José Manuel García Lanceta

El Club Fotográfico 76 Juan Rivera ha presentado en el Ayuntamiento de Puerto Real la exposición ‘Retrospectiva’, del fotógrafo José Manuel García Lanceta.

Se trata de la primera muestra del año organizada por el colectivo, que celebra en 2026 su 50 aniversario. En el acto participaron la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez; el autor de la muestra, José Manuel García Lanceta; el presidente del club, Antonio Alcázar; y el comisario de la exposición, Fito Mendi.

El comisario, Fito Mendi, explicó que esta exposición es «una muestra espléndida y generosa que cabalga por toda la obra de García Lanceta». ‘Retrospectiva’ reúne 60 fotografías seleccionadas personalmente por el autor. La exposición recorre los géneros y subgéneros que caracterizan su trabajo y ofrece una panorámica de su carrera fotográfica de casi tres décadas, marcada por su pasión por la fotografía callejera, en la que se adueña de la calle, la observa y la convierte en protagonista.

José Manuel García Lanceta, galardonado con el Premio Mezquita 2022 y otros reconocimientos de relevancia, alcanzó el segundo puesto en un certamen europeo de General Motors. Su relación con Puerto Real ha sido constante a lo largo de su trayectoria y ha colaborado con medios como Diario de Cádiz o La Voz de Cádiz. Su carrera comenzó hace casi 30 años con sus primeras fotografías a color y con una cámara Kodak, evolucionando hacia el uso de cámaras réflex, siempre con una mirada cercana y sensible a lo cotidiano.

El Club Fotográfico 76 Juan Rivera, organizador de esta muestra, fue distinguido como el mejor club fotográfico de España en el periodo 2021–2022. Con motivo de su 50 aniversario, prepara un calendario de actividades que se presentará próximamente.

Durante la presentación, la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, expresó su reconocimiento al colectivo: «Gracias, como siempre, al Club Fotográfico, una de las entidades más importantes culturalmente de nuestro pueblo. Este año queremos darle un cariño especial, así que os esperamos a todos y todas».

Por su parte, José Manuel García Lanceta quiso agradecer el apoyo recibido: «Quiero dar las gracias a la Junta Ejecutiva, al presidente Antonio Alcázar, a Fito Mendi, comisario de la exposición, y a Nazaret, concejala de Cultura, así como al Ayuntamiento de Puerto Real».

