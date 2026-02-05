El próximo lunes comienza en Puerto Real el primero de los talleres ‘Yo Conecto’ de competencias digitales para mayores de 60 años impartidos por Cibervoluntarios

El Ayuntamiento de Puerto Real ofrece, a través de la delegación del Mayor y en colaboración con Fundación Cibervoluntarios, cursos presenciales gratuitos en competencias digitales dirigidos a mayores de 60 años, que tendrán lugar entre los meses de febrero a junio en el Centro Cultural Rosa Butler.

A través de estos talleres, pertenecientes al programa ‘Yo Conecto’, las personas participantes aprenderán a desenvolverse con seguridad en entornos digitales, realizar gestiones en línea, comunicarse mediante diferentes herramientas y aprovechar la tecnología en su vida cotidiana. Los contenidos están adaptados al ritmo de aprendizaje según la edad, con énfasis en autonomía digital, seguridad en línea y uso práctico de herramientas. Al finalizar, recibirán un certificado que acredita los conocimientos y competencias adquiridos.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del teléfono 674 727 623, en www.yoconecto.org o llamando al teléfono de la delegación municipal de Juventud 856 21 33 81.

Los talleres ofertados son:

Iniciación al mundo digital (del 9 al 18 de febrero)

APPS para gestionar trámites en Internet (del 2 al 11 de marzo)

Ocio digital (del 6 al 15 de abril)

Tecnología para tu bienestar: Salud en la era digital (del 20 al 29 de abril)

Seguridad: Protege tu mundo digital (del 11 al 20 de mayo)

Comunica con confianza: Whatsapp y Telegram (del 1 al 10 de junio)

La concejala del Mayor, Nazaret Ramírez, señalaba en la presentación que «la transformación digital no es una opción, es una realidad que afecta al acceso a derechos, servicios públicos, relaciones sociales y calidad de vida. Sin embargo, no todas las personas han tenido las mismas oportunidades para adaptarse a este cambio, y ahí es donde aparece la brecha digital como una nueva forma de desigualdad social».

Añadía que «las personas mayores de 60 años no han nacido en un mundo digitalizado, pero hoy se ven obligadas a interactuar con la tecnología para cuestiones tan básicas como pedir una cita médica, realizar trámites administrativos, comunicarse con familiares o acceder a información fiable. Si no intervenimos desde lo público, esta situación genera exclusión, dependencia y aislamiento», en este sentido, animaba a inscribirse en estos talleres.

YoConecto es una iniciativa de la Fundación Cibervoluntarios, que forma parte de la estrategia Generación D impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

