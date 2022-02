El Ayuntamiento traslada las necesidades de la casa de acogida de Aperfosa para ayudarles a encontrar recursos 

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha visitado junto al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz, la casa de acogida que gestiona actualmente Aperfosa en el municipio, en la que actualmente trabajan con cinco mujeres y diez menores de diferente procedencia. También estuvieron presentes el primer teniente de alcaldesa, Carlos Salguero, y la responsable municipal de Política Social, Lourdes Bernal.

Esta casa de acogida es un recurso que ofrece una salida a personas que necesitan ayuda para salir de una complicada situación personal y que trabaja con las áreas de servicios sociales de diferentes ayuntamientos, como son los casos de Puerto Real y San Roque. Su labor consiste en ofrecer un apoyo a mujeres y menores en situación vulnerable. Así, se les ofrece una solución habitacional temporal y se les intenta preparar para que puedan desarrollar una vida personal por cuenta propia.

En este sentido, entre los proyectos que tiene este recurso que dirige Aperfosa, está el desarrollar un taller de repostería, con el que poder obtener recursos económicos propios, al tiempo que se sientan las bases para que las personas que acogen puedan desarrollarse profesionalmente.

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, considera “importante dar a conocer de primera mano uno de los proyectos que se llevan a cabo en nuestro municipio. Una casa de acogida para mujeres vulnerables. Se trata de personas que cuentan con pocos recursos y acuden al Ayuntamiento buscando ayuda, ante lo cual, a pesar de que no es competencia municipal, desde el Consistorio tenemos un compromiso social y moral e intentamos ayudar en la medida de las posibilidades. Pero necesitan recursos económicos que no podemos darles y por eso intentamos que este asunto llegue a donde corresponde”.

Así, el Ayuntamiento ha aprovechado la visita de la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz, para darle a conocer la situación de estas mujeres y sus hijos, “para que sea la voz de este tipo de recursos en el Parlamento y contribuir a trabajar para que, desde la Junta de Andalucía, que es la administración que tiene competencia, atienda a estas casas de acogida”.

Por su parte, Ángeles Férriz afirma que “es una ocasión para conocer una de las tantas realidades complicadas y sobrecogedoras que hay en nuestra tierra. Tenemos que agradecer a los colectivos e instituciones que trabajan para proteger a sectores vulnerables como las mujeres migrantes, que han sufrido violencia de género, la trata, la mutilación genital… El Ayuntamiento de Puerto Real no ha mirado para otro lado, pero, aunque es la administración más cercana, no tiene competencia, a pesar de la sensibilidad de su alcaldesa y su equipo de gobierno”. En este sentido, Férriz hace un “llamamiento al gobierno andaluz para que no se recorten políticas contra la violencia machista”, al entender que “la violencia de género no puede ser una moneda de cambio”.

Juan Carlos Ruiz Boix, regidor de uno de los ayuntamientos que colaboran con este tipo de recursos, lamenta “la ausencia del gobierno de andaluz en la defensa de colectivos que sustituyen la tarea de la administración y que necesitan ayuda, como es este caso. Aquí tenemos un ejemplo de colectivos que tratan de dar respuestas y una solución a problemas de gente que acude a pedir ayuda con una mochila pesada que llevan desde hace años a sus espaldas”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

