Elena Amaya e Isabel Paredes visitan las mejoras en el centro de salud Ribera del Muelle

Durante su visita a Puerto Real, la delegada ha estado también en el Centro de Salud, junto a su director, Juan García Guglieri y su coordinadora, Sonia Ruiz Bravo,para conocer de primera mano las actuaciones de mejora que se están haciendo en el edificio, y que contemplan la creación de una consulta de acogida de enfermería así como una consulta específica para pruebas COVID-19 con entrada directa desde el exterior y que permite no tener que utilizar una carpa. Otras de las mejoras que se están realizando es una ampliación del centro haciendo uso de un patio interior que no tenía uso, para crear un nuevo circuito de residuos con acceso interior y exterior para recogida de forma independiente y sin transito por el centro, así como la puesta en marcha de dos nuevas consultas para retinografía y otra consulta médica. La actuación incluye además, un baño adaptado para personas con discacidad y decoración infantil en la zona de pediatría. La inversión total asciende a 69.000 euros.

