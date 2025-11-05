El Ateneo Republicano acerca a Puerto Real la exposición de viñetas de Ana Moreiras «De norte a sur»

Este viernes 7 de noviembre a las 18:30 horas, el Centro Cultural San José acogerá la inauguración de la exposición «De norte a sur», una muestra de viñetas de la artista gallega, Ana Moreiras, que este mediodía han presentado la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, y la presidenta del Ateneo Republicano de Puerto Real, Elena Romero, entidad organizadora del evento.

Ana Moreiras (Trabada, Lugo, 1976) es una autora de novela gráfica, ilustradora y profesora de secundaria, con una trayectoria marcada por el compromiso social, la educación y la cultura visual. La autora combina humor, crítica social y sensibilidad feminista en sus obras. Su estilo gráfico mezcla lo realista con lo expresivo y lo emocional.

La muestra que llegará a Puerto Real se divide en tres partes:

– Madialeva: homenaje al mundo rural.

– Xaora: historia de una periodista en crisis que recupera, a través del fantasma de su abuelo, cuáles son las cosas verdaderamente importantes de la vida.

– A pausa: diario de un confinamiento en el que los personajes femeninos hacen de hilo conductor. Una obra que la autora ha traducido del gallego al español para esta muestra prevista en Puerto Real.

El cartel presenta la portada de Madialeva (mujeres cosiendo) y una de las fotografías del proyecto “¿Dónde están las mujeres? Las salinas de Puerto Real” desarrollado a través de la Asociación de Mujeres Artistas “Las Roldanas” de Puerto Real.

La exposición podrá visitarse hasta el 23 de noviembre, de martes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00 horas, así como sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.

Además, el viernes 14 de noviembre a las 19:30 horas, el público tendrá la oportunidad de participar en un encuentro con la autora, también en el Centro Cultural San José, donde se podrá dialogar sobre el proceso creativo y el mensaje de sus obras. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real