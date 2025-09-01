18.5 C
Puerto Real
El Ayuntamiento lanza una campaña para dar a conocer el sistema de semáforos adaptados para personas con discapacidad visual

El Ayuntamiento de Puerto Real ha puesto en marcha una campaña de información y concienciación ciudadana con el objetivo de dar a conocer el sistema de semáforos sonoros adaptados instalados en diversos puntos de la ciudad.

Esta iniciativa busca facilitar la movilidad y la autonomía de las personas con discapacidad visual, promoviendo así una ciudad más accesible e inclusiva para todos.

El sistema, denominado Pasblue, permite que los semáforos situados junto a pasos de peatones emitan señales acústicas para indicar a los peatones con discapacidad visual cuándo es seguro cruzar. La tecnología funciona mediante Bluetooth y se activa de forma automática cuando el usuario se aproxima a un cruce equipado.

Para que el sistema funcione correctamente, solo se requieren dos sencillos pasos desde el teléfono móvil:

  1. Activar la conexión Bluetooth y hacer el dispositivo visible.
  2. Cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth añadiendo al final la extensión “.DFA” en mayúsculas (por ejemplo: MiTelefono.DFA).

Una vez configurado, el teléfono se conectará automáticamente con el sistema Pasblue cada vez que el usuario se acerque a un paso de peatones con semáforo adaptado. El semáforo emitirá entonces una señal sonora que indica cuándo está en verde para cruzar.

La información acústica que emiten los semáforos es diversa:

  • Un tono de orientación, que ayuda a localizar el punto de inicio del cruce.
  • Un tono de inicio de paso, que indica cuándo comienza la fase verde.
  • Un tono de fin de paso, que alerta al usuario sobre el inminente cambio de señal.

Aunque el sistema Pasblue ya lleva tiempo instalado en la ciudad, el Ayuntamiento ha detectado que muchas personas aún no conocen su funcionamiento o su utilidad, por lo que se ha considerado fundamental intensificar la difusión de esta herramienta a través de canales institucionales.

Desde el consistorio invitan a la ciudadanía a colaborar en la difusión de esta campaña, especialmente entre personas mayores o con algún grado de discapacidad visual que podrían beneficiarse enormemente del uso de esta tecnología.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

