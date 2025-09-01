18.5 C
Puerto Real
martes, 2 septiembre, 2025
El Club de Tenis Puerto Real abre el periodo de inscripción de sus Escuelas Deportivas de Tenis y Pádel

El Club de Tenis Puerto Real mantiene abierto el periodo de matriculación a las Escuelas Deportivas de Tenis y Pádel que se desarrollarán en los meses de septiembre de 2025 a junio de 2026.

En estas escuelas se imparten cursos de tenis y de pádel para alumnos desde los 5 años hasta adultos. Igualmente se establecen niveles desde Iniciación hasta Competición para los menores con una gran variedad de horarios y con la experiencia de un club con más de 30 años impartiendo clases en Puerto Real.

Sus enseñanzas, con todos sus monitores titulados por la Federación Andaluza de Pádel, Federación Española de Pádel y Real Federación Española de Tenis, engloban prácticamente todas las edades: los niños y niñas a partir de 5 años ya pueden empezar a practicar «mini-tenis» con material de street-tenis (pelotas, raquetas, mini-redes, etc…) realizando infinidad de ejercicios con y sin pelota donde aprenderán a coordinar las diferentes partes del cuerpo mientras se divierten y hacen amistades con otros niños.

El Club de Tenis Puerto Real cuenta con maquina lanzapelotas, medidor de saque y sistema de videoanálisis.

De los 7 a los 18 años existen grupos de todos los niveles: iniciación, avanzado y competición; donde los niños y niñas podrán apuntarse a ligas internas, jugando contra el resto de socios y mejorando no solo su tenis sino su capacidad de concentración, control de sus emociones y la confianza en sí mismos.

En adultos, el Club de Tenis Puerto Real cuenta con clases para todos los niveles y edades sin excepciones, además de clases y ligas especiales para adultos de todos los niveles, desde principiantes hasta competición… tanto en tenis como en pádel.

Las escuelas deportivas del Club de Tenis Puerto Real darán comienzo el próximo lunes 15 de septiembre.

FUENTE: Club de Tenis Puerto Real

