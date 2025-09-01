Unas mil personas participan en la Marcha Solidaria con Palestina en la Bahía de Cádiz

Este fin de semana la Bahía de Cádiz se tiñó de solidaridad con Palestina en la Marcha “Desde el río hasta el mar”, organizada por las Plataformas Puerto Real con Palestina y El Puerto con Palestina.

La convocatoria reunió a alrededor de un millar de personas, que participaron en un recorrido reivindicativo que unió bicicleta, a pie y mar, acompañado también por una emotiva concentración de barcos en la costa.

La marcha comenzó a las 9:30 en bicicleta desde el antiguo chiringuito Katanga, en el Río San Pedro, hasta la Casa de los Toruños en Valdelagrana. Desde allí, a las 11:00, se inició el tramo a pie recorriendo la orilla de la playa y el Paseo Marítimo hasta la Oficina de Turismo, en una marea humana de banderas palestinas y pancartas.

Uno de los momentos más simbólicos fue la concentración de embarcaciones en la bahía, que navegaban con enseñas palestinas en homenaje a la Flotilla Sumud Global, que partía al día siguiente desde Barcelona rumbo a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí. El manifiesto leído al final del acto subrayó: “Hoy homenajeamos y apoyamos a esta flotilla por su valentía y perseverancia en seguir mostrando al mundo lo que muchos pensamos: tender una mano solidaria al pueblo palestino y a su resistencia”.

El lema central de la jornada, “Desde el río hasta el mar”, fue recordado como la aspiración legítima a un estado palestino soberano, democrático, multireligioso y multiétnico, donde “el apartheid, la colonización, la ocupación militar, la vulneración constante de derechos, el encarcelamiento masivo, el asesinato y el genocidio no tengan lugar, permitiendo vivir en paz al pueblo palestino”.

Asimismo, se denunció la complicidad de gobiernos europeos y del propio Estado español, que siguen manteniendo relaciones comerciales y militares con Israel. El comunicado fue claro: “Si el genocidio lo comete Israel, lo realiza con el apoyo logístico y comercial de países como el nuestro”.

La elección de la Bahía de Cádiz no fue casual, ya que, como recordaron los organizadores, la zona alberga puertos y bases militares en Rota, Morón y Gibraltar, que han servido de apoyo a la maquinaria bélica israelí.

La marcha concluyó entre aplausos y cánticos como “Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel”, “Fin a la ocupación de los territorios palestinos” y “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”.

Con esta multitudinaria movilización, la Bahía de Cádiz se suma a las decenas de acciones solidarias en todo el Estado que reclaman el fin de la ocupación y la libertad del pueblo palestino.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real