Convocan a los propietarios del Polígono I-A para impulsar su desarrollo urbanístico

El Ayuntamiento de Puerto Real ha citado a las personas propietarias del Polígono I-A (Zona de Puerto Real, entre Las Canteras, El Almendral y la Autopista AP-4) a una reunión informativa que tendrá lugar este miércoles a las 18:00 horas en el Centro Cultural Rosa Butler. El encuentro tiene como finalidad abordar el futuro desarrollo urbanístico de esta zona del municipio.

Según ha explicado el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Montilla, la reunión servirá para exponer las líneas de trabajo previstas por el Consistorio y abrir un espacio de diálogo en el que resolver dudas y recoger aportaciones de los propietarios afectados.

El ámbito del Polígono I-A se encuentra sujeto al sistema de actuación por cooperación, una fórmula urbanística en la que el Ayuntamiento de Puerto Real coordina y dirige el proceso de urbanización, mientras que los costes son asumidos por las personas propietarias en proporción a la superficie de suelo que poseen, ya sea mediante aportación económica o mediante cesión de terrenos a la empresa municipal o al propio Consistorio.

Este modelo requiere necesariamente la implicación directa de los titulares de los suelos para evitar dilaciones administrativas o posibles recursos que puedan ralentizar el procedimiento. En este contexto, el encuentro previsto busca avanzar de manera coordinada en la ordenación y mejora de la zona.

En el Polígono I-A residen actualmente vecinos y vecinas que demandan desde hace tiempo la mejora de accesos y la dotación de servicios básicos e infraestructuras adecuadas. El desarrollo de estos suelos permitiría no solo dignificar las condiciones de quienes ya viven en el entorno, sino también generar nuevos espacios urbanos y suelos destinados a equipamientos que podrían beneficiar al conjunto de Puerto Real.

Desde el Ayuntamiento se anima a todas las personas propietarias a asistir a la reunión y formar parte de este proceso, considerado estratégico dentro de la planificación urbanística local.