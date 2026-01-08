El Ayuntamiento de Puerto Real moderniza su equipamiento tecnológico

El Ayuntamiento de Puerto Real ha incorporado nuevos equipos informáticos y dispositivos tecnológicos destinados a agilizar la gestión municipal y facilitar la atención a la ciudadanía.

La adquisición se ha realizado a finales de 2025 dentro del Plan de Inversión Estratégica (PIE), como parte del proceso de renovación de material informático que impulsa la eficiencia en los distintos departamentos municipales.

Entre los dispositivos incorporados se incluyen tablets para firma biométrica y escáneres de monopuesto de última generación, que contribuirán a reducir el uso de papel y los tiempos de registro de la documentación presentada por la ciudadanía. Este sistema permitirá la firma digital de documentos y su incorporación inmediata a los expedientes, lo que optimizará la atención en las ventanillas municipales y reducirá los tiempos de espera de la población.

Además, se han adquirido nuevos ordenadores, monitores y portátiles destinados al personal administrativo, con el fin de garantizar un funcionamiento más ágil de las gestiones internas.

En el ámbito de las presentaciones institucionales, el Ayuntamiento ha dotado al área de Alcaldía de un sistema de videoconferencia, y ha incorporado displays comerciales en el Centro Cultural Rosa Butler y en la Iglesia de San José, sustituyendo a los tradicionales proyectores y mejorando la calidad de imagen y la conectividad en los actos y ponencias municipales.

Esta actuación viene a reforzar los esfuerzos que el área de Informática del Ayuntamiento de Puerto Real viene desarrollando para modernizar los servicios municipales en beneficio de la ciudadanía. Una apuesta por la transformación digital que se complementa con la reciente puesta en marcha de la nueva web municipal y la implantación del gestor de expedientes Gestiona, consolidando un modelo de administración más ágil, accesible y eficiente.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real