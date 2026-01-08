Culmina el Plan Extraordinario de Limpieza Viaria 2025 con una inversión de 328.000 euros

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la empresa pública GEN, ha finalizado el Plan Extraordinario de Limpieza Viaria 2025, una actuación que «ha supuesto una inversión de 328.000 euros y que ha permitido reforzar la limpieza en todo el término municipal».

El plan ha incluido la contratación de personal, el alquiler de vehículos y maquinaria especializada, la adquisición de productos específicos y una campaña de concienciación medioambiental para dar visibilidad a los trabajos y fomentar la colaboración ciudadana.

Entre las actuaciones más destacadas figuran «la limpieza diaria del viario público en el casco histórico y la periferia, el baldeo nocturno de calles y plazas, la limpieza de contenedores y la retirada de escombros y enseres voluminosos en las islas de contenedores, especialmente en pedanías donde se concentran vertidos incontrolados. También se han realizado intervenciones en zonas degradadas y polígonos industriales, con trabajos de poda, desbroce, eliminación de manchas y retirada de acumulaciones de residuos. Como resultado, se han retirado más de 60 toneladas de residuos, principalmente escombros, restos de construcción y demolición, muebles, electrodomésticos y colchones».

El concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, ha destacado la importancia de mantener este nivel de limpieza y ha adelantado que «es voluntad del actual gobierno que este nivel de intensidad sea la normalidad y no un plan extraordinario. Por eso hemos dotado el borrador del presupuesto 2026 con 3.373.589 euros para limpieza viaria, frente a los 1.946.701 euros del presupuesto prorrogado de 2023, lo que supone un incremento de más de 1,42 millones de euros».

Por su parte, la alcaldesa Aurora Salvador ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de los espacios públicos señalando que «Puerto Real merece estar limpio y cuidado. Este plan ha sido un esfuerzo extraordinario, pero nuestro objetivo es que la limpieza sea constante y visible en cada rincón del municipio. Invertir en limpieza es invertir en salud, bienestar y calidad de vida para nuestra ciudadanía».

Desde GEN se ha agradecido la colaboración ciudadana y la participación de voluntarios en varias jornadas de recogida de residuos desarrolladas en distintas zonas de la ciudad. Además, se recuerda la existencia de dos Puntos Limpios gratuitos en Río San Pedro y Casines, así como el servicio municipal de recogida a domicilio de muebles y enseres voluminosos, también gratuito, fundamentales para evitar vertidos incontrolados.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real