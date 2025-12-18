El Ayuntamiento de Puerto Real instala un nuevo módulo de coordinación ambiental en el Parque de Las Canteras

El Ayuntamiento de Puerto Real instalará un módulo prefabricado aislado en el Parque de Las Canteras como punto de encuentro entre representantes municipales, colectivos y trabajadores que allí desarrollan sus actividades.

Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Infraestructura Verde y Azul que dirige Antonio Gil, se ha puesto en marcha mediante un contrato menor de suministro en régimen de alquiler.

El nuevo módulo se instalará el lunes 15 de diciembre, en las inmediaciones del parque, y servirá como espacio de coordinación para organizar, planificar y dar seguimiento a las labores de reforestación y educación medioambiental que se llevan a cabo en este entorno natural.

Esta infraestructura estará a disposición de los distintos colectivos medioambientales que colaboran activamente en la protección y divulgación del patrimonio natural de Puerto Real, entre ellos, El Pulmón de la Bahía, Ecologistas en Acción y otros grupos implicados en estas tareas. Desde el Ayuntamiento se agradece especialmente el trabajo y la dedicación de todas las personas voluntarias que participan en estas iniciativas.

PUBLICIDAD

El concejal de Infraestructura Verde y Azul, Antonio Gil, ha subrayado la importancia de seguir avanzando en políticas que fortalezcan la conciencia ecológica del municipio:

«Hay que ser ambiciosos en las actuaciones y medidas que se están llevando a cabo en educación medioambiental, como la oferta educativa, la apuesta por la biodiversidad urbana, los guiños a la fauna y la flora, la polinización, los insectos, las aves, las praderas naturales, las campañas de reciclaje, la protección de animales marinos, los trabajos de educación medioambiental en playas, la apuesta por la economía circular y todas aquellas medidas que favorecen la lucha contra el cambio climático».

Gil ha añadido que el Ayuntamiento seguirá trabajando para consolidar espacios que faciliten la participación ciudadana:

«Tenemos muchos retos por delante y la ciudadanía debe ser partícipe. Es fundamental escuchar sus demandas y ofrecer lugares de encuentro e infraestructuras que permitan al tejido asociativo medioambiental seguir contribuyendo a una villa más verde».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real