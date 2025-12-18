8.1 C
Puerto Real
jueves, 18 diciembre, 2025
spot_img
InicioLocal

El Ayuntamiento de Puerto Real instala un nuevo módulo de coordinación ambiental en el Parque de Las Canteras

Redacción
By Redacción
0
34

El Ayuntamiento de Puerto Real instalará un módulo prefabricado aislado en el Parque de Las Canteras como punto de encuentro entre representantes municipales, colectivos y trabajadores que allí desarrollan sus actividades.

Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Infraestructura Verde y Azul que dirige Antonio Gil, se ha puesto en marcha mediante un contrato menor de suministro en régimen de alquiler.

El nuevo módulo se instalará el lunes 15 de diciembre, en las inmediaciones del parque, y servirá como espacio de coordinación para organizar, planificar y dar seguimiento a las labores de reforestación y educación medioambiental que se llevan a cabo en este entorno natural.

Esta infraestructura estará a disposición de los distintos colectivos medioambientales que colaboran activamente en la protección y divulgación del patrimonio natural de Puerto Real, entre ellos, El Pulmón de la Bahía, Ecologistas en Acción y otros grupos implicados en estas tareas. Desde el Ayuntamiento se agradece especialmente el trabajo y la dedicación de todas las personas voluntarias que participan en estas iniciativas.

PUBLICIDAD

El concejal de Infraestructura Verde y Azul, Antonio Gil, ha subrayado la importancia de seguir avanzando en políticas que fortalezcan la conciencia ecológica del municipio:

«Hay que ser ambiciosos en las actuaciones y medidas que se están llevando a cabo en educación medioambiental, como la oferta educativa, la apuesta por la biodiversidad urbana, los guiños a la fauna y la flora, la polinización, los insectos, las aves, las praderas naturales, las campañas de reciclaje, la protección de animales marinos, los trabajos de educación medioambiental en playas, la apuesta por la economía circular y todas aquellas medidas que favorecen la lucha contra el cambio climático».

Gil ha añadido que el Ayuntamiento seguirá trabajando para consolidar espacios que faciliten la participación ciudadana:

«Tenemos muchos retos por delante y la ciudadanía debe ser partícipe. Es fundamental escuchar sus demandas y ofrecer lugares de encuentro e infraestructuras que permitan al tejido asociativo medioambiental seguir contribuyendo a una villa más verde».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El Ayuntamiento de Puerto Real triplica las plantaciones urbanas con nuevas especies adaptadas
Artículo siguiente
El Cartero Real visitará este sábado el Club Social Marina de la Bahía con una motorada y una recogida solidaria de juguetes
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.