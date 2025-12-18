15.8 C
Puerto Real
jueves, 18 diciembre, 2025
El Ayuntamiento de Puerto Real triplica las plantaciones urbanas con nuevas especies adaptadas

El Ayuntamiento de Puerto Real ha desarrollado en las últimas semanas una campaña de plantaciones en distintos puntos del municipio, coordinada por la concejalía de Arbolado que dirige Antonio Gil.

La actuación se enmarca en las directrices del Plan de Arbolado municipal y persigue reponer ejemplares en mal estado, ocupar alcorques vacíos y ampliar la masa verde de la ciudad con especies adecuadas a cada entorno. El Ayuntamiento continuará con las plantaciones durante todo el invierno y la primavera.

En total, se han incorporado 76 nuevos árboles: 44 reposiciones, 14 replantaciones en alcorques vacíos y 18 de nueva plantación. Las intervenciones se han realizado en zonas como la Circunvalación, El Porvenir, Plaza de la Iglesia, Parque Andrés Restón, Avenida de la Bahía, Plaza del Pinar o la rotonda de Casines, entre otras. Las especies elegidas —entre ellas catalpas, acebuches, naranjos, álamos y ginkgos— responden a criterios de sostenibilidad y resistencia, mejorando el confort climático mediante la creación de islas de sombra y corredores verdes que benefician a la ciudadanía.

El Plan de Arbolado establece criterios técnicos para garantizar que cada especie se sitúe en el lugar adecuado y con el correspondiente sistema de riego. Con esta campaña, la cifra de plantaciones en Puerto Real se ha triplicado respecto a años anteriores, marcando un avance en la creación de espacios más resilientes frente al cambio climático y alineados con los compromisos de la Agenda 2030.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

