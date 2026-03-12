El Ayuntamiento de Puerto Real felicita a Estero Natural S.L. por la selección de su proyecto de restauración ambiental en la Bahía de Cádiz

La alcaldesa, Aurora Salvador, en nombre del Ayuntamiento de Puerto Real ha querido trasladar públicamente sus felicitaciones a la empresa local Estero Natural S.L. (distinguida en 2025 con el Premio a la Promoción Turística Villa de Puerto Real) tras la selección de su propuesta de restauración ambiental en el entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz, dentro de la convocatoria de proyectos sociales y medioambientales impulsada por la Fundación Unicaja.

El proyecto, presentado por Salvador Algarín y Antonio Rivero, ha sido elegido entre numerosas candidaturas recibidas de toda Andalucía, lo que supone —según el Ayuntamiento— «un reconocimiento al compromiso, la innovación y la experiencia de una empresa que trabaja desde Puerto Real para la conservación de nuestros ecosistemas y el impulso de la economía azul».

La iniciativa prioriza la restauración ambiental de los esteros de la salina de Belén, espacios fundamentales del litoral gaditano por su valor ecológico y su contribución a la biodiversidad del Parque Natural. Las actuaciones previstas incluyen:

Recuperación de espacios degradados.

Mejora de infraestructuras hídricas tradicionales.

Acciones de educación ambiental, voluntariado y sensibilización ciudadana.

Un conjunto de medidas orientadas a proteger hábitats esenciales para aves y fauna de marisma, al tiempo que se refuerza un modelo de desarrollo sostenible vinculado al territorio.

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La concejala de Turismo, Virginia Mena, ha señalado que la puesta en marcha de este proyecto «tendrá un impacto muy positivo para Puerto Real, permitiendo avanzar en la conservación del patrimonio natural local, impulsar iniciativas de participación ciudadana y educación ambiental y reforzar la imagen del municipio como referente en sostenibilidad y conservación del litoral».