La alcaldesa y la concejala de Deportes reciben al joven futbolista Fabián Lastortres Barragán

Aurora Salvador y Virginia Mena han recibido al joven jugador Fabián Lastortres Barragán, perteneciente al CD San Fernando 1940, para felicitarle personalmente por su brillante trayectoria deportiva y los importantes logros conseguidos en el fútbol sala andaluz a pesar de su corta edad.

Entre sus méritos más recientes destaca el subcampeonato de Andalucía de fútbol sala conseguido este mismo año, un logro que compartió junto a sus compañeros Daniel y Thiago, del CD La Salle, quienes ya fueron recibidos por la alcaldesa el pasado 30 de marzo. En esa misma fecha, Fabián también se proclamó campeón con la selección comarcal, reafirmando su excelente nivel competitivo.

A estos reconocimientos se suman otros éxitos deportivos, como el subcampeonato de Andalucía de fútbol sala en categoría benjamín, obtenido hace dos años, y el título de liga de fútbol sala logrado la pasada temporada con su equipo, el CD San Fernando 1940. A esta victoria se suma la del pasado sábado cuando el equipo de Fabián se proclamaba campeón de la Liga de Fútbol 7.

La progresión de Fabián Lastortres, que acudía a la recepción acompañado de su familia, ha sido constante desde sus inicios como jugador del Sporting Puertorrealeña, club en el que se formó hasta que, en 2025, con tan solo 9 años, fue fichado por el San Fernando, un importante paso en su carrera deportiva.

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Desde el Ayuntamiento se ha querido felicitar tanto al jugador como a su familia y entrenadores, subrayando la importancia de seguir impulsando los valores del deporte como el compañerismo, el esfuerzo y la disciplina. La alcaldesa y la concejala de Deportes le desearon a Fabián muchos más éxitos en el futuro y le animaron a continuar trabajando con la misma dedicación que le ha llevado a alcanzar estos importantes logros.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real