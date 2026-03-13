17.2 C
Puerto Real
viernes, 13 marzo, 2026
spot_img
InicioCulturaCofradías

Puerto Real se vuelca con la solidaridad: dos ensayos de cargadores recogerán alimentos este sábado

Junior Fernández
By Junior Fernández
0
61

La solidaridad volverá a recorrer las calles de Puerto Real este sábado 14 de marzo, jornada en la que diferentes cuadrillas de cargadores llevarán a cabo ensayos solidarios con el objetivo de recoger alimentos destinados a ayudar a las familias que más lo necesitan.

Por un lado, la Hermandad de la Vera-Cruz de Puerto Real celebrará su ensayo solidario que dará comienzo a las 17:00 horas en la Plaza Jesús y que se desarrollará hasta la Plaza de los Descalzos. Bajo el lema ‘¡Échanos kilos!’, la hermandad invita a todos los vecinos a colaborar aportando alimentos no perecederos, que irán destinados a Cáritas Parroquial de San Benito Abad, encargada posteriormente de distribuirlos entre las familias con mayores necesidades.

A esta iniciativa solidaria se suma también la cuadrilla de la Sagrada Resurrección (ensayo solidario de su cuadrilla), que realizará su propio ensayo benéfico a partir de las 16:30 horas. El recorrido partirá desde Amargura N°150 y discurrirá por calles como San Pelegrín, De la Plaza, Soledad, Factoría de Matagorda, Malagueña y San Rafael, regresando nuevamente al punto de inicio.

PUBLICIDAD

En este caso, los organizadores solicitan especialmente leche, galletas, arroz, café y azúcar, alimentos que serán destinados a la bolsa de caridad del Bendito Patriarca San José y a Cáritas San Sebastián.

De esta forma, el mundo cofrade de Puerto Real vuelve a demostrar que los ensayos de cargadores no solo sirven para preparar la llegada de la Semana Santa, sino también para convertirse en auténticos gestos de solidaridad, invitando a toda la ciudadanía a participar y colaborar con quienes más lo necesitan.

Artículo anterior
El Ayuntamiento de Puerto Real felicita a Estero Natural S.L. por la selección de su proyecto de restauración ambiental en la Bahía de Cádiz
Artículo siguiente
Puerto Real celebrará ‘ARALOND 2026’ con motivo del Día Internacional de Leer a Tolkien
Junior Fernández
Junior Fernández

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.