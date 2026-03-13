Puerto Real se vuelca con la solidaridad: dos ensayos de cargadores recogerán alimentos este sábado

La solidaridad volverá a recorrer las calles de Puerto Real este sábado 14 de marzo, jornada en la que diferentes cuadrillas de cargadores llevarán a cabo ensayos solidarios con el objetivo de recoger alimentos destinados a ayudar a las familias que más lo necesitan.

Por un lado, la Hermandad de la Vera-Cruz de Puerto Real celebrará su ensayo solidario que dará comienzo a las 17:00 horas en la Plaza Jesús y que se desarrollará hasta la Plaza de los Descalzos. Bajo el lema ‘¡Échanos kilos!’, la hermandad invita a todos los vecinos a colaborar aportando alimentos no perecederos, que irán destinados a Cáritas Parroquial de San Benito Abad, encargada posteriormente de distribuirlos entre las familias con mayores necesidades.

A esta iniciativa solidaria se suma también la cuadrilla de la Sagrada Resurrección (ensayo solidario de su cuadrilla), que realizará su propio ensayo benéfico a partir de las 16:30 horas. El recorrido partirá desde Amargura N°150 y discurrirá por calles como San Pelegrín, De la Plaza, Soledad, Factoría de Matagorda, Malagueña y San Rafael, regresando nuevamente al punto de inicio.

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En este caso, los organizadores solicitan especialmente leche, galletas, arroz, café y azúcar, alimentos que serán destinados a la bolsa de caridad del Bendito Patriarca San José y a Cáritas San Sebastián.

De esta forma, el mundo cofrade de Puerto Real vuelve a demostrar que los ensayos de cargadores no solo sirven para preparar la llegada de la Semana Santa, sino también para convertirse en auténticos gestos de solidaridad, invitando a toda la ciudadanía a participar y colaborar con quienes más lo necesitan.