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Hallan en Puerto Real un enorme avispón que desata dudas entre los vecinos

Junior Fernández
By Junior Fernández
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La aparición de un insecto de grandes dimensiones ha generado inquietud en Puerto Real en las últimas horas. Un vecino de la localidad ha alertado a través de redes sociales tras encontrar en el patio de su vivienda, situada en la zona de Marina de la Bahía, un avispón de casi cuatro centímetros de longitud.

En un primer momento, el ejemplar fue confundido con el avispón asiático debido a su tamaño y aspecto. Sin embargo, todo apunta a que se trata del avispón europeo (Vespa crabro), una especie autóctona que, aunque menos conocida, puede alcanzar dimensiones similares.

El vecino afectado ha señalado que intentó contactar con diferentes servicios para informar de la situación, sin obtener una respuesta clara sobre el protocolo a seguir en estos casos. Finalmente, optó por eliminar el insecto utilizando un insecticida doméstico.

Presencia habitual en entornos naturales

Expertos recuerdan que este tipo de avispones no es extraño en zonas como Puerto Real, donde conviven espacios naturales como pinares, marismas y áreas cercanas al agua. Estas condiciones favorecen su presencia, especialmente en épocas de mayor actividad.

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A pesar de su imponente tamaño, el avispón europeo no suele ser agresivo si no se siente amenazado. No obstante, su picadura puede resultar dolorosa y, en personas alérgicas, provocar reacciones de mayor gravedad.

⚠️ Recomendaciones ante su aparición

Ante la presencia de este tipo de insectos, se aconseja:

  • Mantener la calma y evitar movimientos bruscos
  • No intentar manipularlos directamente
  • Alejarse si se detecta un posible nido
  • Avisar a profesionales o servicios municipales

Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de contar con información clara y protocolos definidos para actuar ante la aparición de especies que, aunque habituales en el entorno natural, generan preocupación cuando se acercan a zonas habitadas.

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