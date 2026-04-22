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Abierta consulta pública para la elaboración de una ordenanza municipal para reforzar la protección del camaleón

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha abierto el periodo de consulta pública previa para la elaboración de una Ordenanza Municipal para la Conservación del Camaleón Común (Chamaeleo chamaeleon) y la protección de su hábitat, con el objetivo de reforzar la conservación de esta especie protegida en el término municipal.

Según ha informado el concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, esta iniciativa responde a la necesidad de dotar al municipio de un instrumento normativo específico que permita integrar la protección del camaleón común en la gestión urbana, territorial y ambiental, especialmente en zonas litorales y periurbanas donde la especie está presente y sometida a una creciente presión por obras, urbanización y fragmentación del hábitat.

El edil ha explicado que la futura ordenanza pretende prevenir la pérdida y degradación del hábitat, reducir los impactos derivados de actuaciones urbanísticas, proteger los suelos arenosos utilizados para la puesta, mejorar la conectividad ecológica y establecer protocolos claros de actuación ante el hallazgo de ejemplares, dotando así al Ayuntamiento de herramientas eficaces de prevención, control e intervención.

La propuesta permitirá, además, incorporar criterios técnicos homogéneos en licencias, proyectos y mantenimiento de espacios públicos y privados, garantizando la coordinación con la normativa autonómica y estatal en materia de fauna silvestre protegida y reforzando la seguridad jurídica.

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Entre los objetivos de la ordenanza se encuentran la protección y mejora de los espacios con hábitat potencial, la regulación de documentación técnica específica, la promoción de zonas verdes compatibles con la especie, la reducción del riesgo de atropellos y la sensibilización ambiental de la ciudadanía.

La consulta pública previa tendrá una duración de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en el portal web municipal es decir, a partir del 21 de abril. Durante este plazo, ciudadanía, colectivos y organizaciones interesadas podrán presentar sus aportaciones a través del Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios previstos en la legislación vigente.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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