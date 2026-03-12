Una obra de la artista puertorrealeña Marina Iglesias será la imagen de la conmemoración del Día de la Provincia 2026

Cádiz vuelve a poner el foco en el talento y los valores de una provincia que el próximo 19 de marzo celebrará su día. Ya son treinta los años que la Diputación celebra la efeméride reconociendo en un acto solemne la trayectoria de hombres, mujeres y entidades que representan el potencial y la excelencia de la provincia.

La presidenta Almudena Martínez ha presentado las distinciones que la Diputación entregará este año, explicando que «incorporan una mirada especial a lo ocurrido en la reciente cadena de borrascas”, reconociendo así a administraciones y personas que han sido “ejemplo de solidaridad, empatía y trabajo sobrehumano».

Los premios del 19 de Marzo vuelven a ser de esta manera el reflejo de «una provincia de gente con talento, solidaria y muy trabajadora, que aman Cádiz, construyen Cádiz y representan la esencia de la provincia de Cádiz». Y de entre todas esas personas, en este 2026 se otorga un premio especial, con el nombramiento como Hija Predilecta de la provincia de Cádiz a Sara Pereyra Baras, Sara Baras. De San Fernando, bailaora, coreógrafa y directora de su propia compañía de baile. La artista isleña es una referencia a nivel internacional y lleva el nombre de la provincia por todo el mundo.

El resto de galardonados con la Medalla de la Provincia son:

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Brigadas de Carreteras provinciales de la Diputación Cádiz : Por su papel fundamental en la vertebración de la provincia y el esfuerzo titánico durante las pasadas lluvias para que muchos pueblos no quedaran incomunicados durante las borrascas.

: Por su papel fundamental en la vertebración de la provincia y el esfuerzo titánico durante las pasadas lluvias para que muchos pueblos no quedaran incomunicados durante las borrascas. Municipios de Ronda y Zahara de la Sierra : No dudaron en ayudar de manera desinteresada acogiendo a la mayor parte de la población desalojada de Grazalema por las lluvias.

: No dudaron en ayudar de manera desinteresada acogiendo a la mayor parte de la población desalojada de Grazalema por las lluvias. EMA, Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía : Desempeñan una labor clave ante situaciones de emergencia en Cádiz y fue fundamental en la coordinación de la respuesta al pasado tren de borrascas.

: Desempeñan una labor clave ante situaciones de emergencia en Cádiz y fue fundamental en la coordinación de la respuesta al pasado tren de borrascas. Cofrademanía : Más de 18 años contando la Semana Santa de Jerez con rigor, profesionalidad y respeto a una de las tradiciones más arraigadas en la provincia.

: Más de 18 años contando la Semana Santa de Jerez con rigor, profesionalidad y respeto a una de las tradiciones más arraigadas en la provincia. Javier Sánchez Rojas : Presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz durante 12 años y una vida dedicada al desarrollo empresarial y socioeconómico de la provincia.

: Presidente de la Confederación de Empresas de Cádiz durante 12 años y una vida dedicada al desarrollo empresarial y socioeconómico de la provincia. FEGADI COCEMFE (Federación Gaditana de personas con discapacidad física y/u orgánica) : Por su labor con las personas con discapacidad física y orgánica, y sus familias.

: Por su labor con las personas con discapacidad física y orgánica, y sus familias. COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) y UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) : Organizaciones agrarias profesionales, por su defensa constante de la agricultura y ganadería de la provincia de Cádiz.

: Organizaciones agrarias profesionales, por su defensa constante de la agricultura y ganadería de la provincia de Cádiz. Real y Benemérita Institución de los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista, más conocida como ‘Caballeros Hospitalarios’ : Por su labor de acogida y atención a las personas sin hogar, y personas vulnerables.

: Por su labor de acogida y atención a las personas sin hogar, y personas vulnerables. Grupo El Faro : Más de 60 años de trayectoria para ser un referente de calidad en el sector de la gastronomía gaditana, con tres restaurantes y un catering.

: Más de 60 años de trayectoria para ser un referente de calidad en el sector de la gastronomía gaditana, con tres restaurantes y un catering. Francisco Manuel Ojeda González, ‘Paco Ojeda’ : Torero, de Sanlúcar. Revolucionó el mundo del toreo y fue ejemplo para generaciones de diestros posteriores.

: Torero, de Sanlúcar. Revolucionó el mundo del toreo y fue ejemplo para generaciones de diestros posteriores. Orquesta Álvarez Beigbeder : De Jerez. Por su contribución a formar jóvenes músicos de manera estable y continuada.

: De Jerez. Por su contribución a formar jóvenes músicos de manera estable y continuada. Sociedad Cooperativa Andaluza Europeos de Alcalá del Valle : Gracias a esta cooperativa muchos temporeros dejaron de emigrar y ahora trabajan en su pueblo, en el espárrago y el aceite.

: Gracias a esta cooperativa muchos temporeros dejaron de emigrar y ahora trabajan en su pueblo, en el espárrago y el aceite. Asociación La Luz del Pueblo de Alcalá : Su proyecto pionero en la provincia hará que Alcalá del Valle sea el primer municipio de la provincia con soberanía energética.

: Su proyecto pionero en la provincia hará que Alcalá del Valle sea el primer municipio de la provincia con soberanía energética. Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cádiz: En el año de su 125 aniversario.

La imagen del Día de la Provincia

Por otro lado, también hoy se ha presentado en el Salón Regio del Palacio Provincial el cuadro que servirá como imagen para la conmemoración del Día de la Provincia de Cádiz en 2026. Se trata de una pintura realizada por la artista puertorrealeña Marina Iglesias.

Se trata, como ella misma ha explicado, de una obra inspirada en el Jardín de las Hespérides, el paraíso mítico que algunos autores clásicos ubicaban en territorio gaditano. Explica la autora que su pintura se basa «en la mezcla cultural y la gran herencia histórica» que le aportan sus raíces gaditanas. «Mi labor como artista, de la misma forma que este lugar en el que nací y crecí, trata de traer contemporaneidad a lo antiguo», manifiesta.

Afirma la autora que con motivo del 19 de Marzo «recordamos que Cádiz no solo fue escenario de mitos, sino que los hizo suyos, los enriqueció y los sigue manteniendo vivos actualmente, honrando así a los que nos precedieron e hicieron posible el legado del que hoy en día disfrutamos. Somos herederos de una infinita riqueza tanto cultural, como natural y es por ello que me gustaría expresar mi gran, profunda y sincera gratitud: por permitirme aportar mi parte a este legado, por la confianza que se me ha otorgado y por seguir cuidando y avivando esa llama que es nuestra cultura y nuestra tierra, y que tan viva sigue estando entre las generaciones de la actualidad».

Almudena Martínez ha mostrado su orgullo por contar con esta pintura de una artista «que lleva el nombre de Cádiz por todo el mundo». Ha indicado que la obra elegida para ser la imagen del 19M es «una metáfora de esta tierra que tanto tiene que ofrecer», asimilando los frutos dorados con las grandes fortalezas económicas y patrimoniales de toda la provincia.

FUENTE: Diputación de Cádiz