El Ayuntamiento impulsa la vivienda colaborativa como alternativa residencial para las personas mayores

El Ayuntamiento de Puerto Real, junto con la empresa pública EPSUVI, continúa avanzando en el desarrollo de un modelo alternativo a las residencias tradicionales para personas mayores, basado en la convivencia, la autogestión y la autonomía personal.

Esta iniciativa apuesta por la vivienda colaborativa, también conocida como cohousing, como un espacio de participación activa e integración social.

El encuentro contó con la participación del concejal de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Montilla, y de la concejala de Derechos Sociales, Lorena Díaz, quienes coincidieron en la necesidad de promover modelos residenciales más inclusivos, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Durante la reunión se destacaron las ventajas de este nuevo modelo de vida, que permite a las personas mayores desarrollar su proyecto vital con dignidad, desde su propia visión y sin fines especulativos. En palabras de Montilla, «se trata de crear entornos colaborativos, seguros y resilientes que favorezcan un envejecimiento activo, digno e integrado en el entorno urbano y social».

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El modelo de vivienda colaborativa se fundamenta en la promoción de viviendas gestionadas por cooperativas en régimen de cesión de uso. En este sistema, las personas residentes no adquieren la propiedad individual de la vivienda, sino el derecho a su uso a largo plazo, lo que garantiza un acceso más asequible y estable, evitando la especulación inmobiliaria.

Entre las principales características de este modelo se encuentran:

La gestión democrática y participativa por parte de las personas socias de la cooperativa.

El diseño de espacios comunes que fomentan la convivencia y el apoyo mutuo.

El compromiso con la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

La creación de comunidades inclusivas que promueven el bienestar social.

El desarrollo de actividades de integración con la barriada y el entorno donde se ubiquen.

En el encuentro se puso de manifiesto la voluntad del Ayuntamiento de seguir colaborando con el tejido cooperativo para facilitar la puesta en marcha de este tipo de proyectos y se anunció que en el próximo pleno municipal se debatirá este modelo residencial, con el objetivo de permitir el inicio de esta nueva opción habitacional.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real