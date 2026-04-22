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Tere Andreu, pregonera de la Feria de Puerto Real 2026

Redacción
By Redacción
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La alcaldesa, Aurora Salvador, ha recibido este miércoles a Tere Andreu, designada como pregonera de la Feria de Puerto Real 2026 por la Peña 5×5.

El encuentro ha servido para felicitar personalmente a la bailaora y docente puertorrealeña por este reconocimiento, que la sitúa al frente de este esperado acto que tendrá lugar el sábado 23 de mayo a las nueve de la noche en los jardines de El Porvenir.

Durante la recepción, la pregonera se ha mostrado muy ilusionada ante el importante papel que le tocará desempeñar y ha agradecido tanto la designación de la Peña 5×5 como el respaldo institucional recibido.

Tere Andreu cuenta con una amplia trayectoria profesional, destacando su aportación a la cultura local y su papel fundamental en la difusión del flamenco desde Puerto Real. Su larga carrera como bailaora, coreógrafa y docente, está vinculada desde muy joven al flamenco, disciplina en la que se formó y que ha enseñado durante décadas a varias generaciones. Su labor al frente de diferentes academias de baile la ha convertido en una referencia cultural del municipio y de la Bahía de Cádiz, tanto por su trabajo artístico como por su compromiso con la enseñanza.

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En la actualidad brilla en el musical flamenco ‘Venta de Vargas’ dirigido y coreografiado por el bailaor Carlos Carbonell, con la colaboración especial de Antonio Canales, e interviene en el espectáculo ‘Palo a Palo’ de María Poquet.

Reconocida como Estrella de Oriente en 2014, Tere vuelca ahora toda su experiencia en el estudio de baile de la calle de La Plaza, junto a Saray Huertas, ofreciendo sus clases junto al bailaor gaditano Jorge Gómez. Un centro abierto a todas las modalidades donde el corazón de Puerto Real sigue latiendo al ritmo del mejor baile.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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