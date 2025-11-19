14.1 C
Puerto Real
El alumnado del CEIP Juan XXIII participa en la reforestación de Las Canteras

Este miércoles, el alumnado de 5º de Primaria del colegio Juan XXIII ha participado en las tareas de repoblación forestal en Las Canteras, dentro de la actividad ‘Reforestando nuestros pinares’, incluida en la Oferta Educativa Municipal para el curso 2025/2026.

La jornada ha contado con la colaboración de Ecologistas en Acción, la asociación El Pulmón de la Bahía y los jardineros de la Brigada Municipal de Medio Ambiente, que han guiado a los escolares en la plantación de especies autóctonas como pinos, encinas, algarrobos, alcornoques, sabinas, enebros, coscojas, acebuches y madroños.

El concejal de Arbolado, Antonio Gil, ha destacado que “la educación ambiental es clave para que las nuevas generaciones comprendan el valor de nuestros espacios naturales. Tras el trágico incendio, estamos coordinando esfuerzos entre ecologistas, voluntarios y Ayuntamiento para devolver la vida a Las Canteras”.

Gil también ha agradecido la implicación de los centros educativos que han solicitado participar y a todas las personas voluntarias que están contribuyendo tanto en la reforestación como en el riego. “La participación ciudadana y la colaboración entre instituciones, como en este caso la Junta, son claves en la recuperación y conservación de nuestros espacios naturales”, finaliza.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

El PSOE Puerto Real denuncia «la parálisis institucional por el caos en la gestión de Aurora Salvador»
Abierta la convocatoria del concurso de adornos navideños con materiales reciclados
