Abierta la convocatoria del concurso de adornos navideños con materiales reciclados

El Ayuntamiento de Puerto Real ha abierto una nueva convocatoria para el Concurso de fabricación de adornos navideños elaborados con envases ligeros, cartón y papel usados, que se colocarán en puertas, ventanas, portones y balcones del municipio.

La iniciativa, financiada por ECOEMBES, busca concienciar sobre la importancia de la reutilización, reducir compras innecesarias y fomentar la economía circular mediante el reciclaje creativo.

Podrán participar todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio en dos modalidades:
1️- Puertas y portones.
2-Ventanas y balcones.

El plazo de inscripción estará abierto hasta las 13:00 horas del 10 de diciembre de 2025. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro Municipal (Plaza Poeta Rafael Alberti nº1), en el Centro Cívico Río San Pedro (Avda. de la Bahía nº12) en horario de 9:30 a 13:00 horas, o mediante correo electrónico a medioambiente@puertoreal.es.

Los adornos deberán fabricarse con envases plásticos, cartón y residuos cotidianos resistentes al exterior (botellas, latas, tetrabricks, garrafas, tubos de cartón, etc.), evitando la compra de materiales. No se valorarán propuestas que incluyan elementos como madera, lana o croché.

El jurado visitará las instalaciones el 12 de diciembre y el fallo se dará a conocer el 16 de diciembre. Los premios se entregarán en un acto festivo el 19 de diciembre.

Premios por modalidad:

  • 1º premio: cesta de productos locales y de comercio justo valorada en 175 €.
  • 2º premio: cesta valorada en 150 €.
  • 3º premio: lote de productos locales valorado en 100 €.
    Además, habrá un premio único para un colectivo reseñable, consistente en una jornada de convivencia valorada en 300 €.

Las Bases completas, que contienen el formulario de inscripción, están disponibles en la web municipal.

Para más información, los interesados pueden dirigirse al Servicio Municipal de Medio Ambiente (C/ Ancha nº54), escribir a medioambiente@puertoreal.es o llamar al 856 21 33 14.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

