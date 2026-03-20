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viernes, 20 marzo, 2026
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Denunciado un incendio presuntamente intencionado en una colonia felina de Casines

Redacción
By Redacción
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Un incendio presuntamente intencionado ha afectado en las últimas horas a una colonia felina localizada en las inmediaciones de Casines.

Las personas voluntarias encargadas de la gestión y cuidado de esta colonia han presentado una denuncia formal ante las Policías Nacional y Local. No es la primera vez que esta colonia sufre atentados de esta índole, poniendo en riesgo no solo a los animales que allí conviven  sino a las zonas de alrededor.

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real la concejala de Bienestar Animal, Virginia Mena, ha expresado un firme apoyo a la denuncia interpuesta por las gestoras de la colonia, así como su condena a cualquier acto de maltrato o violencia contra animales. Por el momento, se desconoce si algún animal ha resultado herido, ya que la mayoría han huido asustados por el fuego. Las personas voluntarias continúan buscando a los integrantes de la colonia para comprobar su estado.

El Consistorio ha recordado que la Ley 7/2023 de 28 de marzo de los derechos y bienestar de los animales  —de obligado cumplimiento— considera una infracción muy grave toda aquella acción que pueda causar muerte o secuelas a un animal, llegando a sanciones administrativas desde 50 mil euros a 200 mil euros.

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Asimismo, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con las políticas de protección animal, la gestión ética de colonias felinas y la colaboración con las personas voluntarias que trabajan diariamente por el bienestar de los animales en el municipio. «Los vecinos y vecinas de Puerto Real cada vez están más implicados y sensibilizados con estos animales, llegando a denunciar todos los actos delictivos que se cometan contra ellos. La investigación ya está abierta para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades», finaliza la concejala.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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