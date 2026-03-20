El Ayuntamiento de Puerto Real traslada sus propuestas para el Plan de Inversiones del Parque de Los Toruños y La Algaida

El concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, participó ayer en representación del Ayuntamiento de Puerto Real en una jornada técnica celebrada en el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida.

El encuentro, convocado por la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), sirvió como cierre de la fase de diagnóstico del futuro Plan de Inversiones del espacio natural.

El edil agradeció la invitación a participar en el encuentro destacando la importancia de incorporar la visión municipal y la del tejido social local —especialmente del ámbito deportivo— para orientar las actuaciones que se desarrollarán en los próximos años.

«Puerto Real tiene una relación histórica, ambiental y social con este parque. Nuestro objetivo es que el Plan de Inversiones recoja mejoras realistas, útiles y acordes con las necesidades de la ciudadanía», señaló Canca.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, el concejal trasladó una batería de propuestas, la primera y más importante la recuperación del proyecto de construcción de un Centro de Interpretación en el Caño de Cortadura, no sólo como elemento de vinculación del Parque con Puerto Real sino como un espacio con contenido museístico relacionado con el Trocadero.

Además de esta reivindicación, que ya es histórica, el representante municipal defendió otras tantas centradas en la conservación, la accesibilidad, la mejora de infraestructuras, el impulso de los valores ambientales y patrimoniales del espacio y el fortalecimiento del uso público del parque.

«Queremos un parque más accesible, mejor mantenido y con una oferta educativa, ambiental y deportiva que siga creciendo», señaló Canca.

El Ayuntamiento reafirmó su disposición a colaborar con la Junta de Andalucía para avanzar en un plan que garantice la mejora y conservación de uno de los entornos naturales más valiosos de la Bahía de Cádiz.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real