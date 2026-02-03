11.7 C
Puerto Real
martes, 3 febrero, 2026
Convocado el II Premio Letras de Carnaval en Solidaridad con Palestina

La Plataforma Puerto Real con Palestina ha convocado el ‘II Premio Letras de Carnaval en Solidaridad con Palestina’.

«Desde la Plataforma Puerto Real con Palestina entendemos que con la convocatoria del Segundo premio letras de carnaval en solidaridad con Palestina contribuimos a la sensibilización social y a dar a conocer y concienciar sobre el sufrimiento que padece el pueblo palestino desde hace décadas».

El concurso va dirigido a todas las agrupaciones carnavalescas de Puerto Real que deseen participar y que vayan a interpretar alguna copla en solidaridad con Palestina durante el Carnaval 2026.

Las coplas que aspiren al premio se remitirán antes del 19 de febrero de 2026 por correo electrónico a puertorealconpalestina@gmail.com. Se especificará: Nombre de la agrupación, Autoría, Representante Legal y teléfono del Representante Legal. Debe adjuntarse la letra a concurso así como un video de su interpretación durante un ensayo de la agrupación.

El jurado estará formado por miembros de la Plataforma Puerto Real con Palestina y por componentes de agrupaciones carnavalescas de Cádiz.

El premio será de 150 €

La entrega del premio tendrá lugar en un próximo evento organizado por la Plataforma Puerto Real con Palestina durante el mes de marzo en el que participará, si es posible, la agrupación ganadora.

La publicación de la agrupación ganadora se comunicará a través de los medios de comunicación de la localidad y en el instagram de la Plataforma Puerto Real con Palestina.

La organización se reserva el derecho de modificación de estas bases y a declarar el premio desierto.

FUENTE: Plataforma Puerto Real con Palestina

