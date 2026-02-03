AxSí Puerto Real muestra su preocupación por el estado de las instalaciones del IES Virgen del Carmen tras las últimas lluvias

Alumnado del IES Virgen del Carmen de Puerto Real ha trasladado en los últimos días la grave situación que atraviesan las instalaciones del centro, haciendo llegar un vídeo en el que se puede comprobar el deterioro y el riesgo existente para la seguridad de la comunidad educativa.
Las imágenes muestran aulas anegadas, maquinaria mojada, ventanas con altos niveles de humedad y falsos techos descubiertos, una situación que se viene repitiendo desde hace meses y que, lejos de solucionarse, continúa agravándose con el paso del tiempo.
Desde Andalucía Por Sí Puerto Real se lamenta que el nuevo delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía «siga mirando hacia otro lado ante un problema evidente de mantenimiento y de prevención que afecta directamente a la seguridad del alumnado, del profesorado y del personal del centro», explicaba el edil andalucista Alfredo Fernández. En este sentido también subrayó que «no se trata de una cuestión puntual, sino de una situación estructural que requiere una intervención urgente».
Ante la falta de respuesta por parte de la delegación de Educación, Andalucía Por Sí Puerto Real ha registrado en el día de hoy esta problemática ante el Defensor del Pueblo, ampliando la denuncia presentada hace meses y que continúa actualmente su curso, con el objetivo de exigir soluciones inmediatas y garantizar unas instalaciones seguras y dignas para toda la comunidad educativa.
FUENTE: AxSí Puerto Real